В Туркестанской области выявили почти 800 случаев незаконного забора воды

В Туркестанской области за поливной сезон выявили 793 случая, когда воду для орошения брали без договоров. Нарушения нашли в Шардаринском, Жетысайском и Мактааральском районах.

Проверки проводили специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с филиалом предприятия.

При этом сам поливной сезон охватил 277,5 тыс. гектаров посевов. С аграриями заключили 12 409 договоров на подачу воды.

Основной объем пришелся на бассейн Сырдарьи, откуда забрали 2,5 млрд кубометров воды. Из бассейна Арыси поступило 883 млн кубометров, из Келеса еще 648 млн.

На случай дефицита закупили насосы

Чтобы снизить риски нехватки воды, филиал приобрел 53 насосные установки.

Еще четыре контейнерные насосные станции поставили на каналах К-16Б, К-19 и К-23 в Жетысайском и Мактааральском районах. Действующие насосные агрегаты отремонтировали.

Параллельно в регионе идут 33 проекта по бетонированию 1 716,5 километра каналов, восстановлению 734 скважин вертикального дренажа и очистке 1 074 километров дренажных сетей.

Работы охватывают Шардаринский, Жетысайский, Мактааральский, Ордабасинский, Тюлькубасский и Сауранский районы.

Еще 72 проекта сейчас разрабатываются. Они рассчитаны на улучшение подачи воды более чем на 215 тыс. гектаров орошаемых земель.

Директор Туркестанского филиала «Казводхоза» Мерлан Керимжанов сообщил, что после сезона специалисты отдельно разбирают состояние основных водохозяйственных объектов.

«За счет совместной работы Филиала и Бассейновой инспекции обеспечено стабильное прохождение поливного сезона, а имеющиеся водные ресурсы доведены до сельхозтоваропроизводителей в соответствии с договорами. В настоящее время проводится анализ работы каждого основного водохозяйственного объекта и определяются участки, требующие ремонта, очистки или реконструкции. Реализуются действующие проекты, ведется работа по разработке новых», - сообщил Мерлан Керимжанов.

Читай также:

25 незаконных насосов нашли в Кызылординской области во время поливного сезона

21 село в Акмолинской области подключат к обновленному водопроводу