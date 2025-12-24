Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса представил отчет эффективности оказания мер господдержки предпринимателям. По оценкам ВАП, в 64% проектов после финансовой поддержки выросли налоги. Однако не всегда это было результатом господдержки, передает BAQ.KZ.

"По оценкам ВАП, по мерам финансовой поддержки прирост уплаченных налогов обеспечен в 64% проектов. Но не по всем за счет оказания мер поддержки. Есть проекты, где заявленное производство не введено в эксплуатацию, оборудование до сих пор в упаковке, но объем уплаченных налогов увеличивается", - сказал Смаилов.

Он отметил, что это стало возможным за счет деятельности предпринимателя, налаженной до получения мер поддержки. Эффект по нефинансовым мерам никем не рассчитывается и не отслеживается, подчеркнул Смаилов.

"Их стоимость обходится государству в разы выше, аналогичных услуг, широко представленных на конкурентном рынке.

В целом, на 1 тенге государственной поддержки в основном приходится менее 1тенге уплаченных налогов", - заключил председатель Высшей аудиторской палаты.

Также ВАП выявила нарушения на 278 млрд тенге в сфере поддержки предпринимателей. С 2019 по 2024 год для поддержки предпринимателей было выделено 4,5 трлн тенге.