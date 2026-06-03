В ВКО анонсировали три крупных промышленных проекта

В Уланском районе Восточно-Казахстанской области продолжается работа по диверсификации экономики с акцентом на развитие промышленности. Одним из крупнейших проектов станет строительство завода по производству теплоизоляционных материалов стоимостью 8,8 млрд тенге.

Как сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель акима Уланского района Рустам Садуакасов, сегодня перерабатывающая промышленность занимает 87% в структуре промышленного производства района.

По его словам, строительство завода уже ведется, а завершить проект планируется в четвертом квартале текущего года.

Кроме того, в районе готовятся к реализации еще два крупных промышленных проекта, связанных с переработкой лития.

Первый предусматривает строительство современного предприятия по переработке пегматитовых руд для производства концентрата оксида лития. Стоимость проекта оценивается в 90 млн тенге.

Второй проект планируется реализовать совместно с немецкой компанией Bergbau. Речь идет о строительстве горно-обогатительного комбината по производству и переработке лития. Объем инвестиций составит 235 млрд тенге.

Запуск новых производств позволит укрепить промышленный потенциал района, привлечь инвестиции и создать дополнительные рабочие места.

Два новых завода построят в Кызылординской области

Что будут производить из угля в Казахстане: названы новые проекты