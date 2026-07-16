В Восточно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали группу мужчин, подозреваемых в серии краж скота. Владельцу уже вернули 33 похищенные лошади, передает BAQ.KZ.

Оперативники криминальной полиции Зайсанского района задержали четверых подозреваемых, которые, по версии следствия, похитили лошадей, находившихся на вольном выпасе.

Все животные принадлежали одному местному жителю. Сумма ущерба превысила 30 миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили похищенный скот и вернули его законному владельцу.

Не первая попытка

В ходе расследования правоохранители установили, что задержанные могут быть причастны еще к одному аналогичному преступлению.

По данным полиции, в мае подозреваемые уже пытались похитить 30 лошадей у того же владельца. Однако их действия были замечены, благодаря чему животных удалось своевременно обнаружить и вернуть хозяину.

В настоящее время проводятся следственные действия. Полицейские проверяют возможную причастность задержанных к другим фактам кражи скота.

В полиции также напомнили владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости регулярно контролировать места выпаса, использовать средства идентификации скота и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в случае его пропажи.

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