В Жанаозене начали вырабатывать электроэнергию на новой газовой электростанции

В Жанаозене получена первая промышленная электроэнергия на новой газовой электростанции мощностью 120 МВт, построенной в рамках совместного проекта АО НК «КазМунайГаз» и итальянской компании Eni, передает BAQ.KZ.

Газовая электростанция станет частью гибридного энергетического комплекса общей мощностью 247 МВт, который объединит газовую, солнечную и ветровую генерацию.

Ранее в рамках проекта уже была введена в эксплуатацию солнечная электростанция. В настоящее время продолжается строительство ветровой станции.

Ожидается, что после полного ввода комплекса в эксплуатацию проект позволит повысить надежность энергоснабжения предприятий региона, создать новые рабочие места и станет одним из шагов в развитии низкоуглеродной энергетики Казахстана.

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