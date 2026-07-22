В Жанаозене начали вырабатывать электроэнергию на новой газовой электростанции
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В Жанаозене получена первая промышленная электроэнергия на новой газовой электростанции мощностью 120 МВт, построенной в рамках совместного проекта АО НК «КазМунайГаз» и итальянской компании Eni, передает BAQ.KZ.
Газовая электростанция станет частью гибридного энергетического комплекса общей мощностью 247 МВт, который объединит газовую, солнечную и ветровую генерацию.
Ранее в рамках проекта уже была введена в эксплуатацию солнечная электростанция. В настоящее время продолжается строительство ветровой станции.
Ожидается, что после полного ввода комплекса в эксплуатацию проект позволит повысить надежность энергоснабжения предприятий региона, создать новые рабочие места и станет одним из шагов в развитии низкоуглеродной энергетики Казахстана.
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