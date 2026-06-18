Бюджет недосчитался 335 млрд тенге: Смаилов раскритиковал налоговые прогнозы

Республиканский бюджет Казахстана по итогам 2025 года недополучил 335 млрд тенге из-за завышенных прогнозов по налоговым поступлениям. Об этом на совместном заседании палат Парламента заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, представляя отчет об исполнении бюджета, передает BAQ.kz.

По его словам, одной из главных проблем остается слишком оптимистичный подход к планированию доходов.

"Из-за чрезмерного оптимизма налоговых прогнозов бюджет недополучил запланированные 335 млрд тенге. Формирование завышенных прогнозов приводит к снижению налоговой базы будущих периодов", – отметил Смаилов.

Глава ВАП сообщил, что для пополнения бюджета в 2025 году были зачислены 154 млрд тенге платежей, относящихся уже к 2026 году. Кроме того, государство не вернуло бизнесу налог на добавленную стоимость почти на 900 млрд тенге. Однако даже эти меры не помогли сбалансировать государственные финансы.

По данным Высшей аудиторской палаты, по итогам года не были профинансированы ранее запланированные расходы на сумму 244 млрд тенге. Также сформировалась значительная кредиторская задолженность.

Дефицит остается серьезной проблемой

Несмотря на принимаемые меры, ситуация с дефицитом бюджета остается сложной.

"Дефицит бюджета все ещё существенен. Планы по его сокращению в среднесрочной перспективе, по оценкам ВАП, малореалистичны", – заявил Алихан Смаилов.

В Высшей аудиторской палате считают, что для повышения устойчивости государственных финансов необходимо улучшить качество бюджетного планирования и делать более реалистичные прогнозы по налоговым поступлениям.

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