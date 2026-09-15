Вдоль Есентая появится новая художественная композиция об Алматы
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На участке набережной Есентая от улицы Бухар Жырау до улицы Тимирязева появится новый городской арт-маршрут. Вместо однотонных бетонных поверхностей здесь создадут протяженную художественную композицию, посвященную Алматы.
Основой проекта станут строки из песен о городе. Они будут появляться по мере движения вдоль набережной и складываться в единый визуальный рассказ.
Музыку можно будет включить по QR-коду
Проект задуман так, чтобы композиция раскрывалась постепенно во время прогулки. С помощью QR-кода посетители смогут включить музыкальное произведение и по ходу маршрута находить его строки в разных частях оформления.
Такой формат должен превратить обычную прогулку вдоль Есентая в своеобразное знакомство с музыкальной историей Алматы.
Для рисунков используют фасадные и граффити-краски
Бетонные поверхности оформят профессиональными фасадными красками для наружных работ и специализированными граффити-красками Arton.
При выборе материалов учитывают устойчивость к погодным условиям, сохранение цвета и долговечность покрытия. Проект реализуют полностью за счет спонсорских средств. По такому же принципу финансируется и благоустройство набережной.
Как отнеслись к новшеству алматинцы
Новый арт-маршрут на набережной вызвал в соцсетях смешанную реакцию. Часть алматинцев поддержала идею и отметила, что яркое оформление делает пространство живее. В комментариях пользователи писали: «Красивая работа», «Прикольно», «А мне нравится», «Красиво ведь. Это для детей делается, им нравится скорее всего».
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Другие отнеслись к проекту критически. Некоторые считают, что яркие цвета не подходят для набережной и отвлекают от естественного вида гор. Среди реплик были: «Это не детская площадка с яркой аляпистой окраской, а продолжение естественного красивого вида гор для отдыха» и «Как же страшно уродуют в Алматы».
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Звучали и опасения по поводу того, как покрытие будет выглядеть со временем. Один из пользователей написал: «Когда эта краска облезет, вот будет "красота"...», другой предположил, что со временем цвет выгорит и станет менее ярким. Были и предложения отдать стены под работу профессиональных граффити-художников.
При этом часть пользователей иронично ответила на критику, отметив, что серое оформление вряд ли сделало бы пространство привлекательнее: «Действительно, надо было в серый покрасить, чтобы депрессию в городе прокачивать до нового уровня».
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