Вербовка через онлайн-игры: какие сигналы нельзя игнорировать родителям
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Онлайн-игры стали привычной частью жизни многих подростков. Они помогают находить друзей, общаться и работать в команде. Однако специалисты предупреждают, что игровые платформы всё чаще используются для распространения радикальных идей и вербовки молодежи.
По данным алматинского аппарата АТК, сегодня вербовщики всё реже ищут новых сторонников на улице. Чаще всего они действуют через интернет – в социальных сетях, мессенджерах, чатах и даже популярных видеоиграх.
Как отмечают эксперты, вербовка обычно начинается незаметно. Сначала злоумышленники стараются войти в доверие: помогают в игре, поддерживают общение, интересуются личными проблемами подростка. Постепенно разговор переходит от игровых тем к вопросам одиночества, конфликтов в семье, школе или чувства несправедливости. Затем могут появиться попытки навязать радикальные взгляды.
Специалисты считают, что подростки особенно уязвимы к подобному влиянию, поскольку много времени проводят в цифровой среде и часто остро нуждаются в поддержке и признании.
На какие признаки стоит обратить внимание
Родителям и педагогам советуют не игнорировать резкие изменения в поведении подростка. Поводом для беспокойства могут стать:
- внезапная скрытность и нежелание рассказывать о новых интернет-знакомых;
- агрессивные высказывания и разделение людей на "своих" и "чужих";
- использование радикальной символики или лозунгов;
- постоянное участие в закрытых чатах и сообществах;
- отказ от прежнего круга общения;
- чрезмерный интерес к темам насилия, войн и радикальных движений.
При этом эксперты подчёркивают, что увлечение видеоиграми само по себе не связано с экстремизмом. Риск возникает тогда, когда общение в интернете становится инструментом манипуляции и психологического давления.
Почему вербовщики используют игры
Игровые платформы позволяют общаться анонимно, быстро переходить в личные сообщения и создавать закрытые группы. Этим и пользуются злоумышленники, предлагая подросткам чувство принадлежности к особой группе, "важную миссию" или доступ к некой "особой правде".
Кроме того, взрослым не всегда легко заметить опасное влияние, поскольку такое общение часто выглядит как обычная игра с друзьями.
Что могут сделать родители
Специалисты рекомендуют не запрещать игры, а поддерживать доверительные отношения с ребёнком. Важно интересоваться его увлечениями, знать, с кем он общается и какие темы обсуждаются в чатах.
Подросткам также необходимо регулярно напоминать о правилах цифровой безопасности:
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не вступать в закрытые сообщества по приглашению незнакомцев;
- не передавать личные данные посторонним;
- сообщать взрослым о подозрительных сообщениях и угрозах.
Не менее важно развивать критическое мышление, чтобы подросток мог самостоятельно оценивать информацию и распознавать попытки манипуляции.
Профилактическая работа в Алматы
В Алматы вопросам профилактики экстремизма среди молодежи уделяется особое внимание. В городе регулярно проходят информационно-разъяснительные встречи, лекции, семинары и профилактические мероприятия с участием специалистов, теологов, сотрудников правоохранительных органов и представителей сферы образования.
Также проводятся мониторинги компьютерных клубов и молодежных пространств. Эти меры направлены на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и повышение безопасности подростков в цифровой среде.
Специалисты уверены, что главная защита подростков от радикальной пропаганды – внимание семьи, открытый диалог и своевременная профилактика.
Ранее в Шымкенте осудили вербовщика террористов.
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