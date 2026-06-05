Вербовка через онлайн-игры: какие сигналы нельзя игнорировать родителям

Онлайн-игры стали привычной частью жизни многих подростков. Они помогают находить друзей, общаться и работать в команде. Однако специалисты предупреждают, что игровые платформы всё чаще используются для распространения радикальных идей и вербовки молодежи.

По данным алматинского аппарата АТК, сегодня вербовщики всё реже ищут новых сторонников на улице. Чаще всего они действуют через интернет – в социальных сетях, мессенджерах, чатах и даже популярных видеоиграх.

Как отмечают эксперты, вербовка обычно начинается незаметно. Сначала злоумышленники стараются войти в доверие: помогают в игре, поддерживают общение, интересуются личными проблемами подростка. Постепенно разговор переходит от игровых тем к вопросам одиночества, конфликтов в семье, школе или чувства несправедливости. Затем могут появиться попытки навязать радикальные взгляды.

Специалисты считают, что подростки особенно уязвимы к подобному влиянию, поскольку много времени проводят в цифровой среде и часто остро нуждаются в поддержке и признании.

На какие признаки стоит обратить внимание

Родителям и педагогам советуют не игнорировать резкие изменения в поведении подростка. Поводом для беспокойства могут стать:

внезапная скрытность и нежелание рассказывать о новых интернет-знакомых;

агрессивные высказывания и разделение людей на "своих" и "чужих";

использование радикальной символики или лозунгов;

постоянное участие в закрытых чатах и сообществах;

отказ от прежнего круга общения;

чрезмерный интерес к темам насилия, войн и радикальных движений.

При этом эксперты подчёркивают, что увлечение видеоиграми само по себе не связано с экстремизмом. Риск возникает тогда, когда общение в интернете становится инструментом манипуляции и психологического давления.

Почему вербовщики используют игры

Игровые платформы позволяют общаться анонимно, быстро переходить в личные сообщения и создавать закрытые группы. Этим и пользуются злоумышленники, предлагая подросткам чувство принадлежности к особой группе, "важную миссию" или доступ к некой "особой правде".

Кроме того, взрослым не всегда легко заметить опасное влияние, поскольку такое общение часто выглядит как обычная игра с друзьями.

Что могут сделать родители

Специалисты рекомендуют не запрещать игры, а поддерживать доверительные отношения с ребёнком. Важно интересоваться его увлечениями, знать, с кем он общается и какие темы обсуждаются в чатах.

Подросткам также необходимо регулярно напоминать о правилах цифровой безопасности:

не переходить по подозрительным ссылкам;

не вступать в закрытые сообщества по приглашению незнакомцев;

не передавать личные данные посторонним;

сообщать взрослым о подозрительных сообщениях и угрозах.

Не менее важно развивать критическое мышление, чтобы подросток мог самостоятельно оценивать информацию и распознавать попытки манипуляции.

Профилактическая работа в Алматы

В Алматы вопросам профилактики экстремизма среди молодежи уделяется особое внимание. В городе регулярно проходят информационно-разъяснительные встречи, лекции, семинары и профилактические мероприятия с участием специалистов, теологов, сотрудников правоохранительных органов и представителей сферы образования.

Также проводятся мониторинги компьютерных клубов и молодежных пространств. Эти меры направлены на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и повышение безопасности подростков в цифровой среде.

Специалисты уверены, что главная защита подростков от радикальной пропаганды – внимание семьи, открытый диалог и своевременная профилактика.

Ранее в Шымкенте осудили вербовщика террористов.

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