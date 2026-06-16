Казахстанское законодательство дает покупателям право вернуть или обменять многие товары. При этом отсутствие чека не всегда становится препятствием для возврата, а в некоторых случаях продавец обязан вернуть деньги даже спустя месяцы после покупки, передает BAQ.kz.

Права потребителей в Казахстане регулируются законом и предусматривают два основных случая возврата товара: если он оказался некачественным или если покупка просто не подошла покупателю.

Если товар оказался с браком

Когда речь идет о товаре ненадлежащего качества, покупатель вправе потребовать возврат денег, замену товара или обмен на аналогичный.

Вернуть такой товар можно в течение гарантийного срока, установленного производителем или продавцом. Если гарантия не предусмотрена, закон позволяет обратиться за возвратом или обменом в течение двух лет со дня покупки.

Основанием для возврата могут стать производственные дефекты, повреждения, скрытые недостатки или несоответствие заявленным характеристикам.

Для обращения желательно иметь чек или иной документ, подтверждающий покупку. Однако его отсутствие само по себе не лишает потребителя права требовать защиту своих интересов.

Если товар качественный, но не подошел

Не каждая покупка оказывается удачной. Иногда вещь подходит по качеству, но не устраивает по размеру, цвету, фасону или другим параметрам.

В этом случае покупатель может вернуть или обменять непродовольственный товар в течение 14 календарных дней, не считая дня покупки.

Главное условие: товар не должен быть в употреблении. Необходимо сохранить его товарный вид, упаковку, ярлыки и пломбы.

Возврат или обмен осуществляется в том магазине, где была совершена покупка.

Что можно потребовать от продавца

При обращении в магазин покупатель вправе выбрать один из вариантов:

вернуть уплаченные деньги;

заменить товар на аналогичный;

обменять товар на другую модель с перерасчетом стоимости.

Специалисты напоминают, что чек является желательным документом, однако его отсутствие не означает автоматический отказ в рассмотрении обращения.

Какие товары вернуть сложнее

Для продуктов питания и других скоропортящихся товаров действуют отдельные правила. Вернуть такую продукцию можно только в случае обнаружения брака, порчи, истекшего срока годности или других нарушений качества.

Если продукт надлежащего качества, вернуть его после покупки, как правило, нельзя.

Что делать, если продавец отказал

Если магазин отказался удовлетворить законные требования покупателя, можно обратиться с жалобой в территориальный департамент Комитета по защите прав потребителей.

Подать обращение можно через портал Gov.kz, письменно или при личном посещении ведомства.

К жалобе рекомендуется приложить копию претензии продавцу, чек при его наличии, фотографии товара и краткое описание ситуации.

Если некачественный товар причинил вред здоровью, необходимо обратиться за медицинской помощью и сохранить все медицинские документы. Они могут понадобиться для дальнейшей защиты прав потребителя и возможного обращения в суд.

Знание своих прав помогает избежать лишних споров и финансовых потерь. Закон дает покупателям достаточно инструментов для защиты интересов, если товар оказался некачественным или не оправдал ожиданий.

Читай также:

Инфляция замедляется: что подешевело в Казахстане по сравнению с прошлым годом

Минимальная зарплата может вырасти до 150 тысяч: как это повлияет на население и бизнес