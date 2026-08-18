В Каркаралинском районе Карагандинской области продолжается тушение природных пожаров. Из-за труднодоступной местности к работам привлекли вертолет «Казавиаспас» МЧС, передает BAQ.KZ со ссылкой на региональный ДЧС.

Огонь тушат с воздуха

Вертолет задействовали в районе сел Матак и Жайма. Экипаж выполнил четыре сброса воды на очаги возгорания с помощью водосливного устройства.

По данным ДЧС, пожар вблизи села Матак удалось локализовать.

На месте работают более 150 человек

Еще один природный пожар локализован в горностепной местности возле села Жанатоган.

В тушении задействованы 153 человека и 51 единица техники. Это сотрудники МЧС, представители местных исполнительных органов и добровольных формирований.

Работу пожарных осложняют сильный ветер и сложный горный рельеф.

Угрозы населенным пунктам, по данным ведомства, нет. Ситуация находится на контроле, тушение продолжится до полной ликвидации возгораний.

Что известно о пожарах в регионе

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области продолжается тушение сразу нескольких степных пожаров. За сутки спасатели ликвидировали девять очагов на площади более 1,3 тыс. гектаров, еще семь оставались действующими.

Огонь распространился в Шетском, Актогайском, Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах. В тушении были задействованы 620 человек и 134 единицы техники. Работы осложняли жара, сильный ветер и труднодоступный горный рельеф.

Особое внимание уделялось селу Жанатоган, к которому ранее приблизился огонь. Утром 17 августа территорию обследовали с воздуха – новых открытых очагов возле населенного пункта не обнаружили.

Во время пожаров пострадали два человека – мужчины 1970 и 1989 годов рождения получили ожоги 10% и 20% тела соответственно. Оба были госпитализированы.