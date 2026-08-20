В Кении потерпел крушение вертолет, в результате которого погибли семь человек.

По информации Синьхуа, среди них – шестеро туристов и пилот. Выживших нет.

Где произошло крушение

По данным кенийской полиции, вертолет Eurocopter EC130 B4 с регистрационным номером 5Y-GYM разбился на горе Ололокве в округе Самбуру. Крушение произошло около 09:13 по местному времени.

Правоохранители подтвердили гибель всех находившихся на борту.

Куда направлялся вертолет

Воздушное судно эксплуатировалось чартерной компанией Lady Lori. Вертолет выполнял рейс с ранчо Соян в округе Лайкипия в заповедник Лойсаба, расположенный в центральной части Кении.

Что известно о причинах

Причина крушения пока не установлена.

Местные авиационные власти начали расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

По данным кенийских властей, на борту находились семь человек, все они погибли.