Вертолет с туристами разбился в Кении: все погибли
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В Кении потерпел крушение вертолет, в результате которого погибли семь человек.
По информации Синьхуа, среди них – шестеро туристов и пилот. Выживших нет.
Где произошло крушение
По данным кенийской полиции, вертолет Eurocopter EC130 B4 с регистрационным номером 5Y-GYM разбился на горе Ололокве в округе Самбуру. Крушение произошло около 09:13 по местному времени.
Правоохранители подтвердили гибель всех находившихся на борту.
Куда направлялся вертолет
Воздушное судно эксплуатировалось чартерной компанией Lady Lori. Вертолет выполнял рейс с ранчо Соян в округе Лайкипия в заповедник Лойсаба, расположенный в центральной части Кении.
Что известно о причинах
Причина крушения пока не установлена.
Местные авиационные власти начали расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
По данным кенийских властей, на борту находились семь человек, все они погибли.
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