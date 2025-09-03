  • 3 Сентября, 16:28

Весь личный состав МВД перешёл на Aitu: Саденов о надёжности мессенджера

Министр уверяет в безопасности платформы

Сегодня, 16:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба правительства РК Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00
87
Фото: пресс-служба правительства РК

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса прокомментировал надёжность мессенджера Aitu, отметив, что весь личный состав ведомства уже перешёл на эту платформу, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Не я один, весь личный состав перешёл на Aitu. Во-первых, это наш национальный отечественный мессенджер. Надо этому радоваться. Конечно, будут какие-то недостатки, в том числе технические. Но я думаю, всё придёт со временем", – сказал министр.

По его словам, вопросы безопасности находятся под особым контролем. МВД напрямую работает с разработчиками Aitu, обсуждая все несоответствия и технические недочёты. Для этого задействованы специальные департаменты.

"Конечно, это надёжный мессенджер. Если МВД использует его. Конечно, могут быть мошеннические явления. Но мы будем препятствовать им. Если обнаружим, будем выяснять и привлекать к ответственности", – подчеркнул Саденов.

Ранее своим мнением об отечественном мессенджере поделились депутаты Мажилиса Бакытжан Базарбек и Елнур Бейсембаев.

Самое читаемое

Наверх