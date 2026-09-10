Ветровую электростанцию за $1,2 млрд построят возле Экибастуза
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В районе Экибастуза планируют построить крупную ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт. Объем прямых иностранных инвестиций в проект составит 1,2 млрд долларов, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Проект реализует китайская энергетическая корпорация State Power Investment Corporation (SPIC) совместно с ТОО «Pavlodar Green Energy».
Ввести ветровую электростанцию в эксплуатацию планируют в 2029 году.
Проект получит систему накопления энергии
Помимо самой ветровой станции, проект предусматривает строительство системы накопления энергии мощностью 300 МВт / 600 МВт·ч.
Такие системы позволяют накапливать электроэнергию в периоды высокой выработки и использовать ее позже, когда производство снижается или растет нагрузка на энергосистему.
В Минэнерго рассчитывают, что запуск нового объекта позволит увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников и повысить устойчивость энергосистемы Павлодарской области. Текущий статус проекта и дальнейшие этапы его реализации представители министерства обсудили с руководством SPIC.
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