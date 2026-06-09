Виновник аварии с двумя погибшими осужден в Астане
Он полностью признал вину.
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли два человека.
Обстоятельства аварии
Инцидент произошёл в январе 2026 года на мосту Сарайшык в Астана. Подсудимый К. управлял автомобилем и двигался со стороны улицы Туркестан в направлении улицы Момышулы.
По данным суда, водитель не учёл интенсивность движения на участке дороги с высоким транспортным потоком, не снизил скорость и не проявил должного внимания к дорожной обстановке. В результате он потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством.
В результате столкновения погибли два пассажира второго автомобиля.
Позиция сторон в суде
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Смягчающие обстоятельства
Суд учёл ряд смягчающих обстоятельств. В их числе – полное признание вины, искреннее раскаяние, а также полное возмещение материального и морального ущерба потерпевшим.
Кроме того, установлено, что подсудимый примирился с родственниками погибших, и они его простили. Отягчающих обстоятельств по делу не выявлено.
Решение суда
Суд признал К. виновным по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Дополнительно ему запрещено управлять транспортными средствами сроком на 7 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее костанаец получил 2 года колонии за смертельный наезд на пешехода.
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