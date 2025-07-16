Суд по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой продолжает раскрывать новые детали предполагаемого хищения благотворительных средств. Как стало известно в ходе заседания, обвиняемая потратила часть полученных средств на покупку VIP-госномеров для своих автомобилей, передаёт BAQ.KZ.

Согласно описи одного из томов уголовного дела, Перизат Кайрат приобрела три престижных регистрационных номера: 100 PKO 01, 777 KPK 01, 111 KPK 01.

Документы, подтверждающие приобретение этих номерных знаков, а также соответствующие банковские квитанции были приобщены к делу.

Известно, что подсудимая Перизат Кайрат владела люксовыми автомобилями Mercedes-Benz S450, Lexus LX 600 и Haval H6 GT, купленными, предположительно, за счёт средств, собранных под видом благотворительности.

Как ранее заявили прокуроры, общественное объединение "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", возглавляемое Кайрат, получало крупные переводы якобы на помощь пострадавшим от паводков и на строительство реабилитационного центра. Однако вместо заявленных целей, по версии следствия, деньги тратились на личные нужды: автомобили, элитную недвижимость и VIP-номера.

В деле также фигурируют десятки других потерпевших — от представителей НИШ и частных компаний до простых граждан, перечислявших деньги в фонд.