Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев прокомментировал назначение Сакена Мусайбекова на должность генерального директора ХК "Барыса", передает BAQ.KZ.

В 2021 году в СМИ появилась информация о том, что Мусайбекову был вынесен приговор о признании его виновным в мошенничестве. Суд приговорил его к выплате штрафа в сумме 62,3 миллиона тенге.

"Знаете, прежде всего, я всегда исхожу из того, есть ли какие-то законные препятствия для назначения данного человека — или любого другого. Если, скажем, закон этого не запрещает, и он не идет на государственную службу, то решение принимает уже сама Федерация хоккея, а также попечительский совет клуба. Это их полномочия, их прерогатива. Главное — чтобы был соответствующий результат. Все остальное лучше спросить непосредственно у него", - сказал Ермек Кошербаев в кулуарах Мажилиса.

Он также отметил, что у Мусайбекова высокие профессиональные качества.

"Господин Мусабеков, насколько мне известно, к тому же является одним из руководителей Федерации. Это решение было принято советом "Барыса".

Назначение также ранее прокомментировал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Ранее BAQ.KZ писал о том, что известно о новом генеральном директоре ХК "Барыс".