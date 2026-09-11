Водитель получил 10 лет за аварию, в которой погибли три человека

В Алматинской области суд вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с тремя погибшими и тремя пострадавшими.

Авария произошла 23 июня 2026 года на 132-м километре трассы Алматы – Шелек – Хоргос в Енбекшиказахском районе.

Как установил суд, водитель автомобиля HAVAL M6, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi.

В результате аварии три человека погибли на месте, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Суд назначил максимальное наказание

Дело рассматривалось по части 4 статьи 345-1 Уголовного кодекса. Она предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы за нарушение ПДД нетрезвым водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

С учетом обстоятельств дела суд назначил максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. Кроме того, осужденного пожизненно лишили права управлять транспортными средствами.

Гражданские иски потерпевших удовлетворили частично. С мужчины взыскали 29 млн тенге компенсации морального вреда и 1 799 089 тенге материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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