Водитель получил 10 лет за аварию, в которой погибли три человека
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В Алматинской области суд вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с тремя погибшими и тремя пострадавшими.
Авария произошла 23 июня 2026 года на 132-м километре трассы Алматы – Шелек – Хоргос в Енбекшиказахском районе.
Как установил суд, водитель автомобиля HAVAL M6, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi.
В результате аварии три человека погибли на месте, еще трое получили травмы различной степени тяжести.
Суд назначил максимальное наказание
Дело рассматривалось по части 4 статьи 345-1 Уголовного кодекса. Она предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы за нарушение ПДД нетрезвым водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.
С учетом обстоятельств дела суд назначил максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. Кроме того, осужденного пожизненно лишили права управлять транспортными средствами.
Гражданские иски потерпевших удовлетворили частично. С мужчины взыскали 29 млн тенге компенсации морального вреда и 1 799 089 тенге материального ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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