Казахстанец бросил пассажиров в горящей машине после ДТП

В Северо-Казахстанской области сотрудники полиции задержали 55-летнего водителя Hyundai Palisade, который после ДТП на железнодорожном переезде скрылся с места происшествия.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, в автомобиле при этом оставались двое пассажиров.

Как произошла авария

Инцидент произошел 5 сентября около 05:00 при выезде из Петропавловска. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал законные требования и продолжил движение на высокой скорости.

В районе железнодорожного переезда возле села Петерфельд автомобиль совершил наезд на дорожный отбойник. После этого водитель покинул место ДТП.

Что случилось с пассажирами

В салоне автомобиля остались двое пассажиров. По данным ведомства, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место сотрудники полиции помогли одному из пассажиров выбраться из автомобиля. После этого машина загорелась.

Водителя задержали

Вскоре 55-летнего водителя задержали и доставили в полицию.

По фактам неподчинения законным требованиям сотрудников полиции, совершения ДТП и оставления места аварии собраны административные материалы.

Окончательная правовая оценка действиям водителя будет дана после проведения необходимых процессуальных мероприятий.

Полиция предупредила водителей

В ведомстве напомнили, что законные требования сотрудников полиции обязательны для исполнения.

Игнорирование требований, попытки скрыться и продолжение движения могут создавать угрозу жизни и безопасности других участников дорожного движения и повлечь дополнительные правовые последствия.

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Ранее 69-летняя женщина погибла под колесами внедорожника в Семее.

Водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице К. Мухамедханова, при повороте налево на улицу Абая совершил наезд на 69-летнюю женщину. В этот момент она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлёкшего по неосторожности смерть человека, начато досудебное расследование.

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