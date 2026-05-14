Водитель внедорожника сбил ребёнка на "зебре" в Мангистау

В Мангистауской области ребёнка сбили на пешеходном переходе, передает BAQ.kz.

По данным департамента полиции региона, ДТП случилось около 12:10 в 19 микрорайоне.

Сообщается, что водитель Toyota Land Cruiser Prado допустил наезд на ребёнка, который переходил дорогу.

Пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В отношении водителя составлен административный материал по статье 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что подросток за рулём авто совершил наезд на ребёнка в Алматинской области.

