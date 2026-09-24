Водителей будут спасать от метелей: новый пункт обогрева появился на перевале Байбура
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На перевале Байбура в области Абай открылся модернизированный пункт обогрева для водителей и пассажиров, оказавшихся в сложной ситуации на дороге. Это первый в Казахстане объект такого формата, передает BAQ.KZ.
Пункт расположен вдоль международной автомобильной дороги «Омск – Майкапшагай». В церемонии открытия приняли участие аким области Абай Берик Уали и председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.
Перевал Байбура считается сложным участком дороги в зимнее время. Здесь бывают сильные ветры, продолжительные метели и снежные заносы. Новый пункт позволит временно разместить людей, которые из-за непогоды не могут продолжить путь.
Обогрев, душ и место для спасательного вертолета
Модернизация объекта проходила с мая по сентябрь. В пункте оборудовали помещение для обогрева и отдыха, рассчитанное на 20 человек, столовую, санитарные узлы и душевую.
Также построены теплый ангар для двух единиц спецтехники и крытый склад объемом 350 кубометров для хранения песка и противогололедных материалов.
На территории появилась и вертолетная площадка. Ее смогут использовать при проведении спасательных операций и для оказания экстренной медицинской помощи.
Аким области Берик Уали подчеркнул, что главная задача объекта – обеспечить безопасность людей во время непогоды.
«Самое важное – чтобы человек, оказавшийся в сложной ситуации на дороге, мог находиться в тепле и безопасности, получить необходимую помощь и благополучно вернуться к своим близким. Это конкретная работа, направленная на защиту жизни и здоровья людей», – сказал он.
В снежном плену здесь оказывались сотни людей
Необходимость такого объекта особенно показала ситуация зимой 2024 года. 16 февраля во время сильной метели на перевале Байбура в снежном плену оказались 126 автомобилей.
Тогда спасателям пришлось эвакуировать 384 человека. В операции были задействованы два вертолета Ми-17.
На перевале реконструировали 40 км дороги
Помимо пункта обогрева, на Байбуре реконструировали 40 километров автодороги. Построены три моста и 51 водопропускная труба, установлены более 42,6 тыс. погонных метров барьерного ограждения и 425 дорожных знаков.
Основные строительно-монтажные работы уже завершены, движение транспорта обеспечено. Сейчас продолжается установка снегозащитных ограждений и водоотводных лотков.
Модернизация пункта обогрева проведена за счет бюджетных средств, сэкономленных при реконструкции участка дороги «Калбатау – Майкапшагай».
Всего протяженность автомобильных дорог области Абай составляет более 10 тыс. километров. В настоящее время ремонтными работами охвачено 447,5 километра дорог республиканского значения.
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