Водителей будут спасать от метелей: новый пункт обогрева появился на перевале Байбура

На перевале Байбура в области Абай открылся модернизированный пункт обогрева для водителей и пассажиров, оказавшихся в сложной ситуации на дороге. Это первый в Казахстане объект такого формата, передает BAQ.KZ.

Пункт расположен вдоль международной автомобильной дороги «Омск – Майкапшагай». В церемонии открытия приняли участие аким области Абай Берик Уали и председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

Перевал Байбура считается сложным участком дороги в зимнее время. Здесь бывают сильные ветры, продолжительные метели и снежные заносы. Новый пункт позволит временно разместить людей, которые из-за непогоды не могут продолжить путь.

Обогрев, душ и место для спасательного вертолета

Модернизация объекта проходила с мая по сентябрь. В пункте оборудовали помещение для обогрева и отдыха, рассчитанное на 20 человек, столовую, санитарные узлы и душевую.

Также построены теплый ангар для двух единиц спецтехники и крытый склад объемом 350 кубометров для хранения песка и противогололедных материалов.

На территории появилась и вертолетная площадка. Ее смогут использовать при проведении спасательных операций и для оказания экстренной медицинской помощи.

Аким области Берик Уали подчеркнул, что главная задача объекта – обеспечить безопасность людей во время непогоды.

«Самое важное – чтобы человек, оказавшийся в сложной ситуации на дороге, мог находиться в тепле и безопасности, получить необходимую помощь и благополучно вернуться к своим близким. Это конкретная работа, направленная на защиту жизни и здоровья людей», – сказал он.

В снежном плену здесь оказывались сотни людей

Необходимость такого объекта особенно показала ситуация зимой 2024 года. 16 февраля во время сильной метели на перевале Байбура в снежном плену оказались 126 автомобилей.

Тогда спасателям пришлось эвакуировать 384 человека. В операции были задействованы два вертолета Ми-17.

На перевале реконструировали 40 км дороги

Помимо пункта обогрева, на Байбуре реконструировали 40 километров автодороги. Построены три моста и 51 водопропускная труба, установлены более 42,6 тыс. погонных метров барьерного ограждения и 425 дорожных знаков.

Основные строительно-монтажные работы уже завершены, движение транспорта обеспечено. Сейчас продолжается установка снегозащитных ограждений и водоотводных лотков.

Модернизация пункта обогрева проведена за счет бюджетных средств, сэкономленных при реконструкции участка дороги «Калбатау – Майкапшагай».

Всего протяженность автомобильных дорог области Абай составляет более 10 тыс. километров. В настоящее время ремонтными работами охвачено 447,5 километра дорог республиканского значения.

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