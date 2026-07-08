Водителей предупредили о перекрытии улицы К. Аманжолова в Астане

С 9 по 15 июля в Астане будет полностью перекрыто движение по улице К. Аманжолова на участке между улицами Ш. Калдаякова и Райымбека батыра, передает BAQ.KZ.

Ограничения вводятся в рамках строительства улицы К. Аманжолова, где запланированы работы по устройству кабельного канала.

На время проведения работ движение автотранспорта будет полностью закрыто в обоих направлениях: в сторону улицы Ш. Калдаякова от улицы Райымбека батыра и в сторону улицы Райымбека батыра от улицы Ш. Калдаякова.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

Какие еще дороги перекрыты

Мангилик Ел - Сыганак (строительство)

С 26 апреля по 1 сентября полностью закроют движение на участке в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак - между бизнес-центром Syganaq и ЖК «Ишим». Ограничения связаны со строительством новой улицы и прокладкой инженерных сетей.

Район поликлиники №9

С 15 апреля по 1 сентября полностью ограничен проезд на участке от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9. При этом заезд к поликлинике осуществляется со стороны проспекта Мангилик Ел.