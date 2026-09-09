Водителей в Шу начали контролировать по-новому

В городе Шу Жамбылской области запустили систему общественной и дорожной безопасности Sergek. В городе установили 182 камеры видеонаблюдения, а комплексы фотовидеофиксации появились на 12 участках дорог и пяти перекрестках.

Дорожные камеры будут фиксировать сразу несколько видов нарушений: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии и непредоставление преимущества пешеходам.

Помимо контроля на дорогах, в Шу расширили систему общего видеонаблюдения. Камеры установлены на 58 объектах – на улицах, в парках и других общественных местах.

В их числе – 20 поворотных PTZ-камер, которые обеспечивают обзор на 360 градусов и позволяют приближать изображение.

Проект реализован по заказу акимата Шуского района совместно с Sergek Group.

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