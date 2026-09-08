Водители, машинисты и авиадиспетчеры в дефиците: нужны 57 тысяч специалистов

В транспортной отрасли Казахстана сейчас работают 870 тысяч человек – практически каждый десятый занятый в стране. При этом отрасли требуется еще около 57 тысяч специалистов.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

По его словам, больше всего специалистов требуется в автомобильном и железнодорожном транспорте, дорожном строительстве, логистике и авиации.

«С учетом развития транспортной отрасли в последние годы отрасли требуется около 57 тысяч специалистов. Наиболее высокий спрос наблюдается на машинистов, водителей, техников и инженеров, специалистов по логистике, пилотов и авиадиспетчеров, капитанов судов и механиков», – сказал Нурлан Сауранбаев.

Кадры для транспорта готовят 37 вузов и 47 колледжей

Сейчас специалистов для транспортной отрасли готовят 37 высших учебных заведений и 47 колледжей.

В них обучаются около 44 тысяч студентов, из которых более 28 тысяч получают образование за счет государственного гранта.

«Наша задача – обеспечить подготовку специалистов, которые действительно необходимы транспортной отрасли, а также заранее готовить кадры по профессиям, которые будут востребованы в будущем», – отметил министр.

Для привлечения молодежи в отрасль проводят ярмарки вакансий, профориентацию и производственную практику.

Появится 31 новая профессия

Из-за цифровизации и изменения технологий транспортной отрасли, по данным Минтранса, потребуется 31 новый вид профессий.

В дорожной сфере речь идет о специалистах по цифровому проектированию BIM, специалистах по «умным дорогам» и операторах строительных роботов.

На железной дороге и в логистике будут нужны цифровые логисты и специалисты по автоматике.

В авиации растет спрос на диспетчеров, работающих с использованием искусственного интеллекта, специалистов по проектированию воздушного движения с применением ИИ и операторов беспилотной техники.

«В настоящее время в связи с изменением технологий транспортной отрасли необходим 31 новый вид профессий», – сообщил Сауранбаев.

Более 100 тысяч работников КТЖ обучили работе с ИИ

Министр отдельно привел пример «Қазақстан темір жолы». В структуре компании работают четыре региональных учебных центра, лаборатории и учебные полигоны.

«В прошлом году через эту систему обучение прошли 174 тысячи работников. Из них 113 тысяч работников обучились работе с искусственным интеллектом», – сказал министр.

В других направлениях транспортной отрасли также планируют развивать собственные системы подготовки кадров. Для авиационных специалистов создается новый учебный центр международного уровня, а в дорожной сфере реализуется проект JOLSHY.

Какие еще кадры в дефиците

Нехватка работников сохраняется не только в транспортной отрасли. Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что по курируемым ведомством отраслям требуется еще 36,7 тысячи специалистов.

Самый большой дефицит – в строительстве, где не хватает 16,2 тысячи человек. Еще 14,4 тысячи работников требуются в обрабатывающей промышленности.

«Анализ занятости и вакансий показывает, что наибольшая потребность сосредоточена в строительстве, машиностроении и горно-металлургическом комплексе. При этом именно здесь сохраняется значительное количество вакансий. Это говорит о том, что проблема заключается не только в нехватке работников, но и в несоответствии имеющихся компетенций требованиям работодателей», – говорил Ерсайын Нагаспаев.

При этом требования к кадрам меняются. В строительстве, машиностроении и горно-металлургическом комплексе все чаще нужны специалисты с цифровыми и инженерными навыками, а также знаниями в автоматизации, роботизации, искусственном интеллекте и кибербезопасности.

В Атласе новых профессий уже определены 47 новых специальностей для горно-металлургического комплекса, 11 – для машиностроения и 17 – для строительства. Еще 41 профессия формируется под влиянием технологических изменений.

Спрос на строителей в 4,5 раза превышает объем подготовки кадров