Водителя Mercedes арестовали за опасный дрифт в Астане

В Астане водителя Mercedes-Benz отправили под административный арест за дрифт на городской улице. Дело рассмотрел Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям столицы.

Инцидент произошел 30 сентября. Как установил суд, водитель на пересечении с улицей Жумабаева намеренно пускал автомобиль в занос и демонстративно выполнял опасные маневры.

Действия водителя квалифицировали как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 КоАП. В суде мужчина полностью признал вину. Произошедшее также было зафиксировано на видео.

По этой статье предусмотрены штраф в размере 20 МРП, общественные работы продолжительностью от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от пяти до десяти суток.

При выборе наказания суд учел, что действия водителя носили умышленный и демонстративный характер, сопровождались нарушением Правил дорожного движения и создавали угрозу другим участникам движения.

В итоге мужчине назначили 10 суток административного ареста.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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