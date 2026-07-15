Водителя осудили за смертельный наезд на супругов в Костанае
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В Костанае вынес приговор водителю, который нарушил правила дорожного движения и стал виновником аварии, повлекшей смерть пешехода.
Как установил суд, в сентябре 2025 года мужчина, управляя автомобилем по улице Каирбекова в Костанае, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии супруги 1963 и 1967 годов рождения получили травмы различной степени тяжести. Позже одна из пострадавших скончалась в городской больнице.
В ходе судебного разбирательства водитель полностью признал свою вину и возместил потерпевшим имущественный и моральный вред. Также суд учел его раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, назначил водителю 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
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