Водителя осудили за смертельный наезд на супругов в Костанае

В Костанае вынес приговор водителю, который нарушил правила дорожного движения и стал виновником аварии, повлекшей смерть пешехода.

Как установил суд, в сентябре 2025 года мужчина, управляя автомобилем по улице Каирбекова в Костанае, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии супруги 1963 и 1967 годов рождения получили травмы различной степени тяжести. Позже одна из пострадавших скончалась в городской больнице.

В ходе судебного разбирательства водитель полностью признал свою вину и возместил потерпевшим имущественный и моральный вред. Также суд учел его раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, назначил водителю 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

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