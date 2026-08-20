Военнослужащий добился признания нуждающимся в жилье через суд
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Военный суд Акмолинского гарнизона рассмотрел административное дело по иску военнослужащего М. к Акмолинской районной эксплуатационной части Министерства обороны РК.
Почему ему отказали
Жилищная комиссия решением от 9 апреля 2026 года отказала военнослужащему в признании нуждающимся в жилье. Причиной стало наличие в его собственности квартиры в Астане.
Однако квартира была приобретена с использованием ипотечного жилищного займа и находится в залоге у АО «Отбасы банк». На момент обращения в жилищную комиссию обязательства по кредиту еще не были исполнены.
Что решил суд
Изучив материалы дела, суд установил, что жилищная комиссия не учла обстоятельства приобретения квартиры в ипотеку и наличие неисполненных обязательств перед банком.
В результате решение жилищной комиссии об отказе признали незаконным и отменили.
Что должен сделать ответчик
Суд обязал ответчика принять благоприятный административный акт и признать военнослужащего нуждающимся в жилье с даты регистрации его рапорта.
Кроме того, с ответчика взыскали судебные расходы по оплате государственной пошлины.
Исковые требования военнослужащего удовлетворены полностью.
Решение суда вступило в законную силу.
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