Военный суд Акмолинского гарнизона рассмотрел административное дело по иску военнослужащего М. к Акмолинской районной эксплуатационной части Министерства обороны РК.

Почему ему отказали

Жилищная комиссия решением от 9 апреля 2026 года отказала военнослужащему в признании нуждающимся в жилье. Причиной стало наличие в его собственности квартиры в Астане.

Однако квартира была приобретена с использованием ипотечного жилищного займа и находится в залоге у АО «Отбасы банк». На момент обращения в жилищную комиссию обязательства по кредиту еще не были исполнены.

Что решил суд

Изучив материалы дела, суд установил, что жилищная комиссия не учла обстоятельства приобретения квартиры в ипотеку и наличие неисполненных обязательств перед банком.

В результате решение жилищной комиссии об отказе признали незаконным и отменили.

Что должен сделать ответчик

Суд обязал ответчика принять благоприятный административный акт и признать военнослужащего нуждающимся в жилье с даты регистрации его рапорта.

Кроме того, с ответчика взыскали судебные расходы по оплате государственной пошлины.

Исковые требования военнослужащего удовлетворены полностью.

Решение суда вступило в законную силу.