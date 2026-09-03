Военнослужащий оспорил потерю жилищных выплат
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В Костанайской области суд восстановил право военнослужащего на жилищное обеспечение после того, как его сняли с учета нуждающихся в жилье и прекратили текущие жилищные выплаты.
Как сообщили в Специализированном межрайонном административном суде региона, мужчине предложили служебную однокомнатную квартиру. Однако он отказался от нее, поскольку площадь жилья не соответствовала составу его семьи – шесть человек.
После отказа жилищная комиссия приняла решение снять военнослужащего с учета нуждающихся в жилье и прекратить назначение ему текущих жилищных выплат.
Военнослужащий обратился в суд и потребовал признать это решение незаконным.
Суд указал, что предоставление однокомнатной квартиры семье из шести человек не соответствует целям жилищного обеспечения и не позволяет обеспечить надлежащие жилищные условия военнослужащему и членам его семьи.
Кроме того, ответчик не представил доказательств того, что квартира предлагалась с соблюдением очередности. Как установил суд, гражданам, стоявшим в очереди раньше истца, это жилье не предлагали.
В результате суд удовлетворил иск военнослужащего и восстановил его право на жилищное обеспечение.
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