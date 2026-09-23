Вокзал Атбасара полностью обновили после реконструкции

В Акмолинской области завершили реконструкцию железнодорожного вокзала на станции Атбасар. Здание, построенное еще в 1956 году, расширили и полностью обновили.

Площадь вокзала увеличилась с 660,6 до 823,4 квадратного метра. Здесь отремонтировали кровлю и фасад, обновили внутренние помещения и инженерные сети, привели в порядок перрон и территорию вокруг здания. При проведении работ использовали материалы казахстанского производства.

Что изменилось для пассажиров

После реконструкции на вокзале появились дополнительные эвакуационные выходы. Для маломобильных пассажиров оборудовали пандус, установили новую мебель и необходимое оборудование.

Ежедневно вокзалом пользуются около 310 пассажиров. Через станцию проходят 16 пассажирских поездов, которые связывают Атбасар с Астаной, Костанаем, Семеем, Карагандой, Актобе, Аркалыком, Шу, Мангистау, Бейнеу и Уральском.

Реконструкция проведена за счет собственных средств АО «НК «Қазақстан темір жолы». Обновление вокзала входит в масштабную программу модернизации железнодорожных вокзалов Казахстана.

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