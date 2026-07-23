В Алматинской области завершилась реконструкция железнодорожного вокзала станции Жетысу. После модернизации здание стало просторнее, современнее и полностью адаптировано к требованиям безопасности и комфорта пассажиров, передает BAQ.KZ.

Вокзал, построенный в 1959 году, был полностью обновлен. В результате реконструкции его площадь увеличилась почти в два раза – со 135,7 до 258,3 квадратного метра.

В ходе работ специалисты заменили кровлю, выполнили внутреннюю и внешнюю отделку, обновили инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Кроме того, реконструировали перрон, благоустроили прилегающую территорию и установили новую мебель.

Станция Жетысу относится к железнодорожным вокзалам третьего класса. Ежедневно через нее проходят четыре пассажирских поезда, связывающих населенный пункт с Алматы, Алтынколем, Сарыозеком и Конаевом.

Реконструкция проведена в рамках государственной программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов по стране. В Алматинской области в нее включены четыре объекта – вокзалы Конаев, Шамалган, Жетысу и Казыбек бек (Узынагаш).

Программа модернизации железнодорожных вокзалов реализуется по поручению Президента Казахстана. Ее цель – обновление пассажирской инфраструктуры, повышение безопасности, доступности и качества обслуживания на железнодорожном транспорте. В июне 2026 года после реконструкции был открыт вокзал станции Конаев.

Читай также:

В Казахстане после реконструкции открыли еще два железнодорожных вокзала

Даже в степи будет интернет: поезда подключают к спутниковой связи в Казахстане