Вокзалу Уштобе почти 100 лет: как его изменили после реконструкции
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В области Жетысу завершили реконструкцию железнодорожного вокзала станции Уштобе, построенного еще в 1930 году. После ремонта здание получило новый фасад, обновленные инженерные сети и благоустроенный пассажирский перрон.
Работы провели в рамках программы реконструкции 124 железнодорожных вокзалов Казахстана.
Сам вокзал небольшой. Площадь двухэтажного здания составляет 1 335 квадратных метров. Во время ремонта здесь обновили кровлю, фасад и внутренние помещения, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.
Что изменилось внутри и снаружи
Фасад облицевали линеарными панелями, цоколь гранитом. Внутри установили подвесные решетчатые потолки, полы отделали керамогранитом.
Привели в порядок территорию вокруг здания и пассажирский перрон. Появились новые эвакуационные пути и двери, соответствующие требованиям пожарной безопасности.
Для реконструкции применили материалы казахстанского производства.
Через Уштобе проходят 22 поезда
Вокзал относится к III классу и ежедневно обслуживает около 435 пассажиров.
Через станцию проходят 22 пассажирских поезда. Они связывают Уштобе с Алматы, Астаной, Павлодаром, Усть-Каменогорском, Семеем, Талдыкорганом, Карагандой и Балхашом.
Через станцию проходят и поезда, следующие в города России.
После реконструкции на вокзале обновили условия ожидания и обслуживания пассажиров.
Самое читаемое
- 10 рабочих дней на возражение: как теперь оспорить исполнительную надпись
- Еще одна одноэтажная улица должна пойти под снос в 2027-м году в Астане
- В Баку показали наследие Яссауи: открылась выставка из Казахстана
- Елдос Сметов вышел в полуфинал Азиатских игр
- Пилот пытался разбить Flydubai: Израиль раскрыл детали ЧП на борту