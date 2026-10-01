Вокзалу Уштобе почти 100 лет: как его изменили после реконструкции

В области Жетысу завершили реконструкцию железнодорожного вокзала станции Уштобе, построенного еще в 1930 году. После ремонта здание получило новый фасад, обновленные инженерные сети и благоустроенный пассажирский перрон.

Работы провели в рамках программы реконструкции 124 железнодорожных вокзалов Казахстана.

Сам вокзал небольшой. Площадь двухэтажного здания составляет 1 335 квадратных метров. Во время ремонта здесь обновили кровлю, фасад и внутренние помещения, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.

Что изменилось внутри и снаружи

Фасад облицевали линеарными панелями, цоколь гранитом. Внутри установили подвесные решетчатые потолки, полы отделали керамогранитом.

Привели в порядок территорию вокруг здания и пассажирский перрон. Появились новые эвакуационные пути и двери, соответствующие требованиям пожарной безопасности.

Для реконструкции применили материалы казахстанского производства.

Через Уштобе проходят 22 поезда

Вокзал относится к III классу и ежедневно обслуживает около 435 пассажиров.

Через станцию проходят 22 пассажирских поезда. Они связывают Уштобе с Алматы, Астаной, Павлодаром, Усть-Каменогорском, Семеем, Талдыкорганом, Карагандой и Балхашом.

Через станцию проходят и поезда, следующие в города России.

После реконструкции на вокзале обновили условия ожидания и обслуживания пассажиров.