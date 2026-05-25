Волонтеры Красного Креста погибли от Эболы

В Демократической Республике Конго от вируса Эбола скончались три волонтера Красного Креста.

Как сообщают в Euronews, они стали одними из первых официально подтвержденных жертв новой вспышки заболевания.

По данным организации, волонтеры заразились во время работы с телами умерших людей. Тогда о вспышке Эболы еще никто не знал, поэтому меры предосторожности не были приняты вовремя.

В Красном Кресте отметили, что добровольцы до конца выполняли свою работу и помогали людям.

Напомним, новая вспышка связана с редким видом вируса – Бундибуджио. На сегодняшний день против него пока нет специальных вакцин и лекарств.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что волонтеры "отдали свои жизни, исполняя свой долг". По его словам, раннее выявление болезни и своевременное лечение помогают остановить распространение инфекции.

Сейчас эпицентром вспышки остается провинция Итури. Отмечено, что в ДР Конго подтверждены 82 случая заражения и семь смертей. При этом специалисты считают, что реальные цифры могут быть намного выше – речь идет о сотнях возможных случаев заболевания.

Вирус уже выявлен и в соседней Уганде, где зарегистрированы новые случаи заражения.

ВОЗ повысила уровень угрозы для общественного здравоохранения в регионе до "очень высокого", однако глобальный риск пока оценивается как низкий.

Эбола является опасным вирусным заболеванием с высокой смертностью. Среди основных симптомов – высокая температура, слабость, рвота и диарея.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганда чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

Эбола передается при тесном контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или инфицированных животных. Специалисты рекомендуют перед зарубежными поездками заранее изучать эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания и соблюдать меры личной гигиены.

После возвращения из поездки медики советуют внимательно следить за состоянием здоровья. При появлении температуры, слабости или других симптомов необходимо сразу обратиться к врачу и обязательно сообщить о поездке.

Кроме того, толпа сожгла изоляторы для больных Эболой в ДР Конго.

