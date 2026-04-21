Когда завершат строительство ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, рассказали в Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал о ходе строительства ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы и сроках их запуска. Об этом он сообщил в подкасте Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ, где подробно остановился на текущем состоянии проектов и проблемных моментах.

«Если мы говорим конкретно о ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, то мы соблюдаем жесточайщий контроль. У меня в кабинете установлены камеры, и я каждый день имею возможность в реальном времени наблюдать за ходом строительства. По ТЭЦ-2 у нас 99, можно сказать, 9% оборудования уже поставлено. На сегодняшний день идёт монтаж, и во второй половине лета начнётся уже горячая пусконаладка объектов. То есть по ТЭЦ-2 у нас вопросов нет. А по ТЭЦ-3 есть отставание», — заявил министр.

По его словам, по ТЭЦ-3 уже поставлено основное оборудование, однако остаётся ряд сложных технических задач.

«Работаем над тем, чтобы это отставание нагнать. Всё оборудование заказано. Две турбины итальянского производства уже поставлены. Сейчас ведутся сложные работы по монтажу и демонтажу существующих линий, а также предстоит полный демонтаж старой ТЭЦ-3», — добавил Аккенженов.

В Минэнерго рассчитывают завершить ключевые этапы работ и вывести объекты на запуск в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что Казахстан уже прошёл пик добычи нефти на зрелых месторождениях. Министерство энергетики планиурет выставить на аукцион 100 нефтяных участков.

Кроме того, министр энергетики РК Ерлан Аккенженов опроверг остановку строительства газосепарационного комплекса на Тенгизе. По его словам, запуск проекта запланирован к 2029 году.

Напомним, в новом выпуске Trend Talk министр энергетики Ерлан Аккенженов подробно рассказал о будущем энергетической системы Казахстана и ключевых вызовах отрасли. В интервью обсудили планы по вводу 13,3 ГВт новых мощностей к 2029 году и более 26 ГВт — к 2035-му, а также задачи по выходу страны на энергонезависимость и формированию профицита электроэнергии.