Еще год назад казахстанская сборная вернулась с Европейской юниорской олимпиады по информатике без золота. В этом году результат изменил ученик 8 класса из Алматы Еламан Алишер.

Он занял первое место на EJOI 2026, которая проходила с 24 по 30 июля в литовском Каунасе. Всего казахстанские школьники завоевали три медали и почетную грамоту, передает BAQ.KZ.

За награды боролись более 100 участников из 25 стран. На протяжении двух соревновательных дней школьники решали задачи по алгоритмам и программированию.

Серебро получил ученик 9 класса Республиканской физико-математической школы Алматы Амир Бельгимбаев.

Бронзовую медаль завоевал девятиклассник Актюбинского областного специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Ислам Ермуханов.

Почетной грамотой отметили ученика 9 класса Карагандинской областной специализированной школы-лицея-интерната имени Н. Нурмакова Санжара Жангелды.

Команду готовили тренер Школы программной инженерии Astana IT University Темірлан Сатылханов и преподаватель EdLight Academy Арман Исаев.

В 2025 году казахстанская сборная получила на этой олимпиаде одно серебро и три бронзы. Спустя год команда добавила к результату золотую медаль.

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