Восьмиклассник из Алматы принес Казахстану золото европейской олимпиады по информатике
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Еще год назад казахстанская сборная вернулась с Европейской юниорской олимпиады по информатике без золота. В этом году результат изменил ученик 8 класса из Алматы Еламан Алишер.
Он занял первое место на EJOI 2026, которая проходила с 24 по 30 июля в литовском Каунасе. Всего казахстанские школьники завоевали три медали и почетную грамоту, передает BAQ.KZ.
За награды боролись более 100 участников из 25 стран. На протяжении двух соревновательных дней школьники решали задачи по алгоритмам и программированию.
Серебро получил ученик 9 класса Республиканской физико-математической школы Алматы Амир Бельгимбаев.
Бронзовую медаль завоевал девятиклассник Актюбинского областного специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Ислам Ермуханов.
Почетной грамотой отметили ученика 9 класса Карагандинской областной специализированной школы-лицея-интерната имени Н. Нурмакова Санжара Жангелды.
Команду готовили тренер Школы программной инженерии Astana IT University Темірлан Сатылханов и преподаватель EdLight Academy Арман Исаев.
В 2025 году казахстанская сборная получила на этой олимпиаде одно серебро и три бронзы. Спустя год команда добавила к результату золотую медаль.
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