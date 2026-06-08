ВОЗ обеспокоена темпами распространения вируса Эбола в Африке

Эпидемиологическая ситуация в Демократической Республике Конго продолжает ухудшаться. По официальным данным властей страны, число заболевших вирусом Эбола достигло 515 человек, а количество жертв инфекции возросло до 91.

По информации Reuters, только за последние сутки лаборатории подтвердили 27 новых случаев заражения геморрагической лихорадкой Эбола.

На фоне роста числа заболевших Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность темпами распространения инфекции. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что специалисты пока выявляют лишь около 45% потенциальных контактов инфицированных людей.

По оценке экспертов, для эффективного сдерживания вспышки необходимо отслеживать не менее 90% таких контактов. В противном случае риск дальнейшего распространения вируса остается высоким.

Закроет ли Казахстан границы

На фоне сообщений о вспышке заболевания в Африке власти Казахстана заявили, что не планируют вводить ограничения на пересечение государственной границы.

Ранее в Национальном центре общественного здравоохранения сообщили, что на сегодняшний день риск распространения вируса среди населения Казахстана оценивается как низкий.

Вместе с тем специалисты отмечают, что полностью исключать вероятность завоза инфекции нельзя из-за активного международного авиасообщения. В связи с этим профильные службы продолжают следить за развитием эпидемиологической ситуации в мире.

Что известно об Эболе

Вирус Эбола относится к числу наиболее опасных инфекционных заболеваний. Болезнь сопровождается высокой температурой, сильной интоксикацией организма и может вызывать внутренние кровотечения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности при отдельных вспышках заболевания может достигать 50% и выше, что делает Эболу одной из самых опасных вирусных инфекций в мире.