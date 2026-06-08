Возможна магнитная буря планетарного уровня

Уже в ближайшие часы на Земле может начаться сильная магнитная буря уровня G3.

По прогнозам, причиной возмущений станет облако солнечной плазмы, выброшенное Солнцем 6 июня. Несмотря на то что выброс первоначально двигался в сторону от Земли, расчеты показывают, что его траектория может привести поток заряженных частиц к нашей планете.

Вероятность возникновения магнитной бури сегодня оценивается в 96%. Кроме того, специалисты считают, что с вероятностью 85% геомагнитные возмущения продлятся более суток и затронут также следующий день.

Одним из ключевых аргументов в пользу такого прогноза стали данные космического аппарата STEREO, который наблюдает за Солнцем и Землей с расстояния около 100 миллионов километров. Полученные снимки свидетельствуют о том, что облако плазмы может быть направлено непосредственно в сторону нашей планеты.

Дополнительным подтверждением стали данные коронографов, зафиксировавших выброс типа "гало". Такие явления обычно указывают на движение солнечной плазмы в направлении Земли.

По предварительным оценкам, поток солнечного вещества может достичь Земли уже в течение ближайших нескольких часов. Если прогноз подтвердится, жители некоторых регионов смогут наблюдать усиление полярных сияний, а метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Напомним, 3 июня на Солнце произошла сильная вспышка высшего класса X1.0. По данным специалистов Института прикладной геофизики, событие было зарегистрировано в рентгеновском диапазоне. Это самая мощная категория солнечных вспышек. Последний раз вспышки такого уровня наблюдались 24 апреля.

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