Все очаги пожаров в Карагандинской области локализованы
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В Карагандинской области продолжается ликвидация природных и степных пожаров. В настоящее время все очаги локализованы, угрозы населенным пунктам нет, передает BAQ.KZ со ссылкой на региональный ДЧС.
В районе села Унрек Шетского района к тушению привлекли вертолет «Казавиаспас» МЧС.
С помощью специального водосливного устройства с воздуха на очаги возгорания сбросили 12 тонн воды.
Сейчас на месте продолжают работать 120 человек – спасатели, сотрудники местных исполнительных органов и лесного хозяйства. Также задействовано более 30 единиц техники.
На контроле остаются шесть пожаров
По данным ДЧС, несмотря на локализацию, работы на отдельных участках продолжаются.
«На контроле остаются три природных и три степных пожара в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах. Все очаги локализованы. Продолжаются работы по проливке отдельных участков и ликвидации тлеющих очагов», – говорится в сообщении ДЧС.
Угрозы населенным пунктам нет. Ситуация находится на контроле, работы будут продолжаться до полной ликвидации возгораний.
Пожары тушат несколько дней
Ранее в Каркаралинском районе из-за труднодоступной местности также задействовали авиацию. В районе сел Матак и Жайма вертолет «Казавиаспас» выполнил четыре сброса воды. Пожар возле Матака удалось локализовать.
Еще один очаг был локализован в горностепной местности возле села Жанатоган. На тот момент в тушении участвовали 153 человека и 51 единица техники.
В целом ранее огонь распространился сразу на несколько районов Карагандинской области. За сутки спасатели ликвидировали девять очагов на площади более 1,3 тыс. гектаров, еще семь оставались действующими. К тушению привлекали 620 человек и 134 единицы техники.
Работу спасателей осложняли жара, сильный ветер и труднодоступный горный рельеф.
Во время природных пожаров пострадали два человека – мужчины 1970 и 1989 годов рождения. Они получили ожоги 10% и 20% тела соответственно и были госпитализированы.
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