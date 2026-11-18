Председатель правления фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и глава национальной компании «Қазақстан темір жолы» Елжас Отыншиев находятся под арестом. Оба были помещены в изолятор временного содержания ещё 12 ноября, а спустя два дня суд санкционировал их арест, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КНБ Казахстана.

В ведомстве уточнили, что руководителей двух крупнейших национальных компаний подозревают в совершении коррупционного преступления.

«12 ноября указанные лица были водворены в изолятор временного содержания по подозрению в совершении коррупционного преступления. 14 ноября с санкции следственного суда им избрана мера пресечения в виде ареста. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит», – сообщили в ведомстве.

Таким образом, подозреваемые находятся под стражей уже несколько дней. Подробности уголовного дела и обстоятельства предполагаемого коррупционного преступления следствие пока не раскрывает.

Что известно о задержании

Напомним, 11 ноября Служба по противодействию коррупции КНБ сообщила о задержании Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева. Вместе с ними были задержаны и другие лица.

По ранее полученной редакцией информации, руководителей подозревают в покушении на получение взятки по части 3 статьи 24 и части 4 статьи 366 Уголовного кодекса Казахстана.

В те же дни в Астане возле жилого комплекса Atlant-6 на улице Кунаева обнаружили восемь чемоданов и разбросанные купюры, похожие на доллары. На место прибыли сотрудники полиции.

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Видеозаписи с места происшествия распространились в социальных сетях. Однако официальной информации о связи найденных денег с уголовным делом руководителей национальных компаний нет.

Как отреагировали в «Самрук-Қазына»

После задержания председателя правления фонд ответил на запрос BAQ.KZ и заверил, что продолжает работать в обычном режиме.

«В настоящее время уполномоченными органами проводятся соответствующие следственные действия. Фонд оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам, обеспечивая необходимое взаимодействие и предоставление запрашиваемой информации и материалов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан», – сообщили в «Самрук-Қазына».

В фонде также подчеркнули, что задержание руководителя не повлияло на обязательства перед инвесторами, кредиторами и деловыми партнёрами.

«Все обязательства перед инвесторами, кредиторами, международными финансовыми институтами и деловыми партнерами сохраняют свою силу и исполняются в соответствии с условиями действующих соглашений», – говорится в ответе.

По информации фонда, компании группы продолжают работу, а инвестиционные проекты выполняются по утверждённым планам.

Что сказал Токаев о задержании руководителей

13 ноября ситуацию обсудили на оперативном совещании Совета Безопасности под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства назвал коррупционные риски одной из главных проблем квазигосударственного сектора и поручил Правительству и контролирующим органам до 24 ноября подготовить предложения по их снижению.

«Однако, как показал данный вопиющий случай, коррупционные риски остаются ахиллесовой пятой в государственных компаниях. В связи с этим Правительство и контролирующие органы должны представить мне 24 ноября этого года конкретные предложения по резкому снижению коррупционных правонарушений, качественному улучшению компаний квазигосударственного сектора и сотрудников его аппаратов», – заявил Президент.

Токаев также подчеркнул, что высокая должность не даёт права рассчитывать на особое отношение перед законом.

«Высокая должность обязывает проявлять всегда и везде высокую ответственность. Никто, независимо от занимаемой должности, заслуг или связей, включая родственные связи, не имеет права рассчитывать на исключения из закона – это моя принципиальная позиция», – сказал Глава государства.

При этом Президент заверил, что деятельность «Самрук-Қазына» и КТЖ не остановлена, а все государственные компании продолжают выполнять свои обязательства.

Досудебное расследование в отношении задержанных продолжается. Их вина может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.