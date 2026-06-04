Вспышку Эболы в ДР Конго назвали кризисной

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигла кризисного уровня. Для борьбы с распространением вируса в ближайшие три месяца необходимо 115 миллионов долларов.

По данным организации, в настоящее время международные структуры, задействованные в реагировании на вспышку, обеспечены финансированием лишь на 35% от необходимого объема.

Согласно последним данным ВОЗ, в ДР Конго подтверждено 344 случая заражения Эболой, из них 60 завершились летальным исходом. В соседней Уганде зарегистрированы девять подтвержденных случаев заболевания и один летальный исход, а также один предполагаемый случай заражения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что международное сообщество пока отстает от развития эпидемии.

"Вспышка приобрела серьезную фору, и мы по-прежнему догоняем ситуацию. Но под руководством правительства ДР Конго нам постепенно удается наверстать упущенное", – отметил он на пресс-конференции.

Он также призвал страны, введшие ограничения на поездки из-за вспышки Эболы, пересмотреть эти меры. По его словам, подобные ограничения затрудняют доставку помощи и нарушают цепочки поставок.

ВОЗ рекомендует ограничиться санитарным контролем на выезде – в аэропортах, морских портах и на пограничных переходах, чтобы предотвратить распространение инфекции и при этом не мешать работе медицинских служб.

По данным организации, вспышка вызвана штаммом Эболы "Бундибуджио". Первоначально случаи заболевания были выявлены в провинции Итури, позже инфекция распространилась на Северное и Южное Киву, а затем была зафиксирована и в Уганде.