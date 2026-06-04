Вспышку Эболы в ДР Конго назвали кризисной
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Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигла кризисного уровня. Для борьбы с распространением вируса в ближайшие три месяца необходимо 115 миллионов долларов.
По данным организации, в настоящее время международные структуры, задействованные в реагировании на вспышку, обеспечены финансированием лишь на 35% от необходимого объема.
Согласно последним данным ВОЗ, в ДР Конго подтверждено 344 случая заражения Эболой, из них 60 завершились летальным исходом. В соседней Уганде зарегистрированы девять подтвержденных случаев заболевания и один летальный исход, а также один предполагаемый случай заражения.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что международное сообщество пока отстает от развития эпидемии.
"Вспышка приобрела серьезную фору, и мы по-прежнему догоняем ситуацию. Но под руководством правительства ДР Конго нам постепенно удается наверстать упущенное", – отметил он на пресс-конференции.
Он также призвал страны, введшие ограничения на поездки из-за вспышки Эболы, пересмотреть эти меры. По его словам, подобные ограничения затрудняют доставку помощи и нарушают цепочки поставок.
ВОЗ рекомендует ограничиться санитарным контролем на выезде – в аэропортах, морских портах и на пограничных переходах, чтобы предотвратить распространение инфекции и при этом не мешать работе медицинских служб.
По данным организации, вспышка вызвана штаммом Эболы "Бундибуджио". Первоначально случаи заболевания были выявлены в провинции Итури, позже инфекция распространилась на Северное и Южное Киву, а затем была зафиксирована и в Уганде.
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