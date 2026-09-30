Выбросы предприятий каждые 20 минут: почему эти данные пока закрыты

Данные автоматизированного мониторинга эмиссий от крупных предприятий поступают в Национальный банк данных, однако пока остаются доступны только государственным инспекторам. Открытого доступа к информации о выбросах отдельных предприятий для граждан нет, передает корреспондент BAQ.KZ.

Во время брифинга журналисты спросили представителей Министерства экологии и природных ресурсов РК, смогут ли жители промышленных городов, в частности Атырау и Темиртау, самостоятельно отслеживать данные о выбросах предприятий.

Директор Департамента цифровой трансформации и проектного управления Минэкологии Данна Оразкалиева пояснила, что сейчас такой возможности нет.

«Сейчас такой информации нет. Ее могут видеть только государственные инспекторы через свои учетные записи. Это не открытая информация», – сказала она.

Откроют ли данные для жителей

В Министерстве рассматривают возможность создания специального открытого портала, где граждане смогут получать информацию о состоянии окружающей среды.

В перспективе жители смогут получить доступ к экологическим данным, которые сейчас используются государственными органами.

Как передаются данные

Информация с датчиков автоматизированной системы мониторинга эмиссий поступает в центральную систему автоматически примерно каждые 20 минут.

По словам Данны Оразкалиевой, вручную изменить показатели в процессе передачи данных невозможно.

«Мы все это видим. У нас есть инструмент искусственного интеллекта, который связывает эти данные с установленными лимитами», – отметила она.

Где посмотреть качество воздуха

При этом получить информацию о качестве атмосферного воздуха жители могут уже сейчас.

Для этого используются данные постов Казгидромета и мобильного приложения AirKZ.

По словам председателя Комитета экологического регулирования и контроля Ерболата Кожикова, в 70 населенных пунктах страны расположено 175 постов наблюдения.

«Состояние атмосферного воздуха можно посмотреть там», – отметил он.

От чего зависит качество воздуха

Вместе с тем показатели качества атмосферного воздуха зависят не только от деятельности промышленных предприятий.

В качестве примера Ерболат Кожиков привел Атырау, где на состояние воздуха могут влиять природные факторы, в том числе пыль с высохших участков Каспийского моря.

По его словам, при оценке качества воздуха необходимо учитывать совокупность всех источников загрязнения.

При этом данные о выбросах отдельных предприятий пока остаются недоступными для жителей, несмотря на то что информация с автоматизированных систем мониторинга поступает в государственную систему в режиме онлайн.

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