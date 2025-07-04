Глава региона остался недоволен ходом восстановительных работ в Аксу после разрушительного урагана, обрушившегося на город 19 июня. Несмотря на проделанную работу, темпы устранения последствий и уровень взаимодействия с населением признаны неудовлетворительными, передает BAQ.KZ.

Сразу после отпуска аким Павлодарской области Асаин Байханов выехал в пострадавший город, чтобы лично проверить ситуацию. Аксу оказался эпицентром стихии, в результате которой погибла местная жительница Марина Пахомова. Её семье оказана помощь: выплачена компенсация, произведена предоплата за коммунальные услуги на 2 года, а также выделены средства на погашение кредитов.

Однако особое возмущение вызвало молчание городских властей в первые дни после ЧС, а также слабая реакция коммунальных служб на обращения жителей. Наибольшее количество жалоб поступило из мкр. Аксу, где по-прежнему не убраны поваленные деревья.

За плохую коммуникацию и затянутое восстановление акиму Аксу, его заместителю и руководителю аппарата объявлены выговоры. Акиму поручено освободить от должностей двух руководителей уполномоченных органов либо понизить их в ранге.

"Проделано многое, но я не удовлетворён темпами. Работы должны идти быстрее. Коммуникация с людьми должна быть прозрачной и своевременной", — отметил аким области.

Он поручил в трёхдневный срок провести полную уборку поваленных деревьев, особенно в наиболее пострадавших районах. Глава региона также пообещал повторно посетить Аксу на следующей неделе, чтобы лично проконтролировать выполнение поручений.

Режим ЧС из-за урагана был объявлен в трех городах Павлодарской области.

Напомним, 19 июня шквалистый ветер с порывами до 43 метров в секунду оставил за собой разрушения: были повреждены линии электропередачи, сорваны кровли зданий и повалены деревья. По официальным данным, пострадали 18 человек, один человек погиб.

Ранее сообщалось, что в Аксу погибла 57-летняя женщина - трагедия произошла прямо в движущемся такси. В момент урагана мощная ветка сломалась и рухнула с высоты, пробив боковое стекло автомобиля и смертельно ранив пассажирку.