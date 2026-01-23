Предварительные данные показывают, что выплаты на ребёнка из Национального фонда в 2026 году останутся примерно на уровне прошлого года – около 130 долларов. Доход фонда по итогам прошлого года достиг рекордных 8,7 миллиарда долларов, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил Глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

"Сумма выплат примерно такая же, как в прошлом году – 130 долларов на ребёнка. Окончательные данные будут опубликованы 1 февраля, а расчёты зависят от количества детей, включая тех, кто родился, а также тех, кто покинул страну или вышел из гражданства", – отметил председатель Национального банка.

Что касается дохода фонда, то по итогам прошлого года он составил 8,7 миллиарда долларов, что соответствует 15% годовых в долларах.

"Обе эти цифры являются рекордными. Таких показателей никогда не было в истории управления Национальным фондом. Это позволило фонду вырасти, несмотря на значительные трансферты и изъятия", – добавил Тимур Сулейменов.

В 2025 году рост ВВП Казахстана составил 6,5%.