Сегодня в Специализированном межрайонном суде города Астаны в рамках судебного процесса по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой был допрошен свидетель Сергей Матюшенко — бывший волонтёр молодежного крыла "Жас Отан" и один из указанных учредителей общественного объединения "Bizbirgemiz Qazaqstan 2030", передает BAQ.KZ.

По его словам, лично с Перизат Кайрат он познакомился в 2021 году, хотя знал о ней ещё с 2020 года по линии участия во внутрипартийном праймериз партии "Нур Отан":

"Перизат Кайрат активно участвовала в волонтёрской деятельности во время пандемии, раздавала маски, помогала семьям. В 2021 году она пригласила меня в офис и передала протокол о создании объединения. В нём уже стояли фамилии и подписи, и она предложила подписать, если я согласен стать учредителем".

Матюшенко отметил, что ознакомился с текстом документа и подписал его добровольно, полагая, что это будет реальное волонтёрское объединение, которое будет заниматься благотворительностью.

Однако в суде он категорически опроверг свою причастность ко второму протоколу, представленному в деле.

Во время слушания между ним и обвиняемой состоялся следующий диалог:

"Сергей, второй документ ты не подписывал? Ты понимаешь, что сейчас моя судьба решается?", - задала вопрос Перизат Кайрат.

На что свидетель Матюшенко ответил: "Перизат, я не подписывал второй протокол".

Также он сообщил, что Гайни Алашбаеву (мать Перизат) лично не знал, но видел её на фотографиях и в Instagram-сторис Перизат.

"Мы как-то пересекались возле Байтерека, и Перизат тогда сказала: "Это моя мама". В остальном я не видел, чтобы её мать принимала участие в деятельности объединения", — добавил он.

Во время судебного заседания Перизат Кайрат сослалась на якобы проведённое совещание в центральном аппарате партии "Нур Отан" под руководством Бауржана Байбека, где обсуждалось создание волонтёрского движения. Однако свидетель подтвердил, что речь шла не о создании отдельного общественного объединения, а лишь о предложении усилить волонтёрское направление при молодежном крыле "Жас Отан".

"Да, такое совещание действительно проходило. Но там шла речь исключительно о создании волонтёрского движения в рамках “Жас Отан”, а не о регистрации нового фонда", — пояснил свидетель.

Ранее прокуроры заявили, что обвиняемая Перизат Кайрат фальсифицировала подписи учредителей и использовала созданное объединение как механизм легализации похищенных средств.

Согласно материалам первого эпизода, озвученным в суде, собранные благотворительные средства обвиняемые тратили на проживание в отелях Дубая, покупки в бутиках Gucci, аренду авто и личные нужды, вместо заявленного строительства реабилитационного центра.

По версии следствия, зарегистрированное Перизат Кайрат общественное объединение "Bizbergemiz Qazaqstan 2030" использовалось как инструмент для сбора и последующего обналичивания благотворительных средств, собранных под видом помощи детям и пострадавшим.