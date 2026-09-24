«Я считаю себя невиновной»: обвиняемая выступила по делу о гибели Улданы Мырзуан

На судебном заседании по уголовному делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан выступила обвиняемая – председатель ОСИ Сауле Жубаниязова. Она заявила, что не считает себя виновной, и рассказала, что после трагедии ее жизнь кардинально изменилась, передает BAQ.KZ.

«За короткое время моя жизнь перевернулась. Не дай Бог никому пережить подобное», – сказала Сауле Жубаниязова в суде.

В начале своего выступления она выразила соболезнования родным и близким погибшей Улданы Мырзуан, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Жубаниязова отметила, что законодательство не требует от председателя ОСИ наличия специальных знаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства или других профильных областях.

По ее словам, председатель ОСИ избирается из числа собственников квартир этого дома. При этом председатель является исполнительным органом, совет дома – коллегиальным органом управления, а высшим органом выступает общее собрание собственников.

Обвиняемая подчеркнула, что на момент обрушения занимала должность председателя ОСИ всего около шести месяцев. По ее словам, предыдущий управляющий не передал ей акт осмотра дома и перечень необходимых документов.

«На момент происшествия я исполняла обязанности председателя ОСИ всего шесть месяцев. Поэтому установленный срок проведения ежегодного осмотра еще не истек. Соответственно, с моей стороны нарушения установленного срока не было», – заявила она.

Жубаниязова также сообщила, что самостоятельно осматривала дом, однако результаты осмотра не были оформлены соответствующим актом. По ее мнению, даже наличие такого документа не позволило бы предотвратить произошедшее.

Отдельно обвиняемая прокомментировала доводы стороны обвинения относительно экспертного заключения 2017 года.

По словам Жубаниязовой, трещина, указанная в заключении, находилась со стороны первого подъезда, тогда как обрушение кирпичной кладки произошло со стороны второго подъезда.

«Трещина, указанная в экспертизе 2017 года, находилась со стороны первого подъезда. Это подтверждается фотографиями в материалах экспертизы. У нас же обрушение произошло со стороны второго подъезда. В ходе судебного заседания Ахметова сообщила, что все нарушения, указанные в экспертизе 2017 года, были устранены», – сказала Сауле Жубаниязова.

Она утверждает, что во время проведенного ею осмотра на стене, где впоследствии произошло обрушение кирпичной кладки, трещин не было. По ее словам, от жильцов также не поступало обращений по поводу трещин со стороны квартир или фасада.

Жубаниязова также заявила, что некоторые трещины, о которых следователь говорил в суде, появились уже после обрушения.

«Во время обрушения дом получил серьезные повреждения. Это можно сравнить даже с землетрясением. Все трещины, о которых следователь говорит в суде, появились после обрушения», – заявила она.

Обвиняемая сообщила, что и сейчас остается председателем ОСИ этого дома. По ее словам, жильцы продолжают ей доверять и совместно с ней решают проблемы дома.

«Я до сих пор являюсь председателем ОСИ этого дома. Это говорит о том, что жильцы мне доверяют. Мы и сейчас вместе решаем все вопросы дома», – сказала Жубаниязова.

Она добавила, что сама живет в этом доме вместе со своими близкими, поэтому безопасность здания напрямую касается и ее семьи.

«Я не только как председатель ОСИ, но и как обычный житель заинтересована в том, чтобы в доме не было никаких дефектов. Я сама здесь живу, здесь находятся мои близкие. В этой трагедии могли пострадать мои дети, моя мама и я сама. Если бы я знала о такой опасности, разве я не приняла бы меры?», – сказала обвиняемая.

В завершение выступления Сауле Жубаниязова вновь заявила о своей невиновности.

«Я считаю себя невиновной. Верю, что вы примете справедливое и правильное решение. Суд не должен потерять доверие ни мое, ни многих жильцов, которые вместе со мной переживают этот судебный процесс», – сказала она.

Следующее судебное заседание состоится 1 октября в 15:00. В этот день обвиняемая выступит в суде с последним словом.

Ранее прокурор запросил два года ограничения свободы для подсудимой.