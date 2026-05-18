Яма под кроватью и расчлененное тело: новые детали дела о гибели семьи раскрыли в суде Атырау
Сторона обвинения зачитала в суде материалы дела и изложила версию следствия о том, как, по данным расследования, развивались события в день трагедии.
В Атырау продолжается судебный процесс по одному из самых резонансных уголовных дел региона – гибели семьи в селе Жангелдин. На заседании сторона обвинения озвучила материалы дела, в которых описывается версия следствия о подготовке к преступлению, сокрытии следов и последовательности действий обвиняемого, передает корреспондент BAQ.KZ.
Что озвучила сторона обвинения
По данным материалов дела, обвиняемый Султан Сарсемалиев заранее подготовил место в сарае, где впоследствии, как утверждает обвинение, пытался скрыть следы преступления. В материалах дела говорится, что под кроватью в помещении была выкопана яма глубиной около 1 метра 30 сантиметров.
Согласно версии следствия, после этого Сарсемалиев спрятал там тело одного из погибших, накрыл место линолеумом и вернул кровать на прежнее место. Сторона обвинения считает, что эти действия были направлены на сокрытие преступления.
Версия следствия о подготовке к преступлению
Также в суде прозвучало, что до этого обвиняемый, находясь в помещении сарая, заметил на столе кухонный нож и, по версии следствия, заранее переложил его в удобное место, чтобы позднее использовать.
После этого, как утверждает обвинение, он стал ждать, когда в сарай зайдет кто-то из членов семьи.
Что произошло в сарае
По материалам дела, когда в помещение вошел Карабалин, обвиняемый встретил его у входа и нанес ему несколько ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Отдельно сторона обвинения изложила эпизод, связанный с гибелью Насип Утешкалиевой. По версии следствия, когда женщина вошла в сарай и занималась хозяйственными делами, Сарсемалиев зашел следом, взял заранее подготовленный нож и напал на нее.
После этого, как следует из материалов дела, обвиняемый закрыл сарай снаружи и вернулся в дом.
Следствие считает преступление спланированным
В обвинительном акте, который зачитал прокурор, действия подсудимого описаны по нескольким эпизодам. Органы следствия считают, что преступление было заранее спланировано.
Сейчас дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Судебный процесс проходит в открытом формате.
Что известно о деле
Напомним, в Атырау началось рассмотрение дела о гибели семьи из села Жангелдин. На скамье подсудимых находится Султан Сарсемалиев. Ему предъявлены обвинения в причастности к гибели четырех человек, а также в продаже имущества погибших и использовании их банковских карт.
Ранее сообщалось, что в селе Жангелдин Атырауской области пропала семья — супруги и двое их взрослых детей. Позже были обнаружены тела погибших. Дело вызвало широкий общественный резонанс в регионе.
