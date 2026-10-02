Языковой барьер в туризме: готовы ли в Казахстане к приему иностранных гостей?

Знание иностранных языков помогает повысить качество обслуживания туристов и сделать Казахстан привлекательнее для путешественников. О том, как улучшить языковую подготовку сотрудников туристической отрасли, корреспонденту BAQ.KZ рассказала эксперт Актоты Кадыржанова.

По ее словам, за последние несколько лет уровень владения иностранными языками в сфере обслуживания вырос. Особенно заметны изменения в Астане, Алматы и Туркестане, куда часто приезжают зарубежные гости.

«Современный турист не ограничивается заселением в гостиницу или посещением экскурсий. Он интересуется местной культурой, уточняет маршруты, а иногда нуждается в помощи в непредвиденных ситуациях. Именно тогда становится очевиден уровень языковой подготовки сотрудника. У отрасли есть потенциал, но для качественного обслуживания иностранных гостей необходимо совершенствовать языковые навыки специалистов», — отметила Кадыржанова.

Основным языком общения с иностранными туристами остается английский. По словам эксперта, многие путешественники используют его независимо от того, из какой страны приехали.

«Без знания английского сложно предоставлять качественные услуги на международном туристическом рынке. В последние годы заметно выросло и значение китайского языка. Число туристов из Китая увеличивается, и часть из них предпочитает получать услуги на родном языке. Считаю, что востребован и турецкий язык благодаря укреплению культурных и туристических связей между двумя странами», — сказала она.

По мнению Кадыржановой, в будущем может вырасти спрос на специалистов, владеющих корейским, арабским и немецким языками. Она связывает это с выходом Казахстана на новые туристические рынки и расширением географии гостей.

Одна из наиболее распространенных проблем - недопонимание между туристом и сотрудником. Специалист может неверно понять запрос гостя или недостаточно ясно объяснить необходимую информацию.

Особенно остро языковой барьер ощущается при задержке рейса, потере документов или необходимости медицинской помощи.

«В таких ситуациях турист ожидает четкой и оперативной информации. Специалист, свободно владеющий иностранным языком, может решить проблему гораздо эффективнее. Важен и имидж страны: первое впечатление о Казахстане часто складывается в аэропорту, гостинице или во время экскурсии. Свободное общение положительно влияет на общее впечатление от поездки», - пояснила эксперт.

Чтобы улучшить подготовку специалистов, Кадыржанова предлагает уделять больше внимания разговорной практике. По ее словам, студенты нередко хорошо знают грамматику, но испытывают трудности при общении с иностранными гостями.

На занятиях она рекомендует моделировать реальные рабочие ситуации: прием гостей в гостинице, проведение экскурсий и обслуживание пассажиров в аэропорту.

«Работодатели тоже не должны оставаться в стороне. Компаниям необходимо регулярно организовывать языковые курсы для сотрудников и развивать программы международного обмена опытом.

Сегодня знание языков - не просто дополнительный навык, а важный показатель профессиональной конкурентоспособности. Инвестиции в это направление помогают повысить качество туристических услуг и международную привлекательность Казахстана», - заключила Кадыржанова.

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