Юрия Дудя внесли в перечень террористов и экстремистов в России

Российского журналиста и блогера Юрия Дудя внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация появилась в обновленном реестре ведомства.

В перечне Дудь указан под номером 7039. Рядом с его фамилией стоит звездочка – таким знаком в реестре отмечаются лица, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму.

При этом основания, по которым Дудя включили в перечень, публично не уточняются.

В апреле 2022 года Минюст России внес журналиста в реестр иностранных агентов. В ноябре 2025 года суд в Москве заочно приговорил его к одному году и 10 месяцам лишения свободы по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

22 сентября 2026 года Лефортовский районный суд Москвы также оштрафовал Дудя на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Включение в перечень Росфинмониторинга влечет финансовые ограничения: российские банки замораживают средства включенных в него лиц и приостанавливают их обслуживание.

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