После сильного землетрясения магнитудой 8,5, произошедшего 30 июля у восточного берега Камчатского полуострова, геофизики обнаружили значительное горизонтальное смещение: максимальные деформации до двух метров зарегистрированы в южной части территории, передает BAQ.KZ.

Как пояснили специалисты Камчатского филиала Федерального учреждения "Единая геофизическая служба РАН" в Telegram, предварительный расчёт выявил заметный геодинамический сдвиг на юго-восток, сопоставимый с масштабом смещений при трагедии 2011 года в Тохоку (Япония)

Регион Петропавловска-Камчатского испытал менее значительное смещение, но признаки съёмки соответствуют моделям подвижек — максимум наблюдался на южном фланге очага, что объясняет сильный эффект в Северо-Курильске и менее выраженный — в Петропавловске.

Само землетрясение стало одним из мощнейших в Камчатке за десятилетия: его отчётная магнитуда 8,5–8,8 (по разным источникам) вызвала массовое извержение цунами по побережьям России, Японии, США и Гавайев. Угроза волн высотой до 3–4 метров подтвердилась в Северо-Курильске и других прибрежных зонах.

Несколько активных вулканов на полуострове проснулись: впервые за примерно 600 лет извержение зафиксировано вулканом Крашенинникова — эксперты связывают его с сильной сейсмической нагрузкой. Извержения сопровождались выбросом пепла на высоту до четырёх миль, но угрозы населённым пунктам нет — вулкан находится в труднодоступном заповеднике.