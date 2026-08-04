Житель Алакольского района области Жетысу установил две сети во время нерестового запрета, а на следующий день попытался вывезти 31 кг сазана. Мужчину задержали у озера Алаколь, передает BAQ.KZ.

Рыбалка в этот период была запрещена. По данным следствия, мужчина знал о действующих ограничениях, но все равно выбрал участок озера и поставил там две сети. После этого он оставил снасти в воде и ушел. За ночь рыба попала в сети.

Вернулся за рыбой на следующий день

На следующий день мужчина приехал к тому же месту. Он вытащил сети из воды и собрал улов. В них оказалось 31 кг сазана. Рыбу мужчина погрузил, чтобы вывезти с озера.

Уехать ему не удалось. На месте его остановили сотрудники полиции и инспекторы Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Незаконный улов и орудия рыбалки изъяли. Действия мужчины зафиксировали, после чего началось расследование.

Ущерб превысил 522 тысячи тенге

Специалисты подсчитали ущерб, причиненный рыбным запасам. Его сумма превысила 522 тысячи тенге.

Нарушение произошло во время нереста, когда рыба откладывает икру и воспроизводит потомство. В этот период вылов запрещают, чтобы сохранить численность популяции в водоеме.

Дело передали в суд. Мужчину признали виновным и назначили ему 2 года 3 месяца ограничения свободы.

В полиции напомнили, что незаконная рыбалка во время нереста влечет уголовную ответственность.

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