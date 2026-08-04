Три женщины забрали у пенсионерки все золото и 15 млн тенге

В Караганде три женщины несколько минут сопровождали 78-летнюю пенсионерку, убедили ее в смертельном проклятии и забрали золото и деньги на 15 млн тенге. Подозреваемых позже задержали в Темиртау, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Пожилая женщина возвращалась домой, когда рядом с ней появились три незнакомки. Сначала одна из них задала обычный вопрос, попросив показать дорогу к стоматологии.

После короткого разговора женщины не ушли. Они продолжили идти рядом с пенсионеркой и следом за ней, постепенно втягивая ее в беседу. Со стороны встреча могла выглядеть как случайное знакомство прохожих.

Одна из незнакомок вскоре заявила, что чувствует на женщине старое проклятие. По ее словам, его якобы наложил кто-то из близких людей.

Пенсионерку начали пугать смертью дорогого ей человека. Женщины убеждали ее, что несчастье можно предотвратить, но действовать нужно немедленно.

Сначала попросили купить иголку

Незнакомки говорили спокойно и представляли происходящее как бескорыстную помощь. Пенсионерке внушали, что ее выбрали из-за доброты и хотят спасти семью от беды.

Сначала женщине предложили купить за небольшую сумму иголку. Ее назвали очищающей и частью будущего обряда.

Затем мошенницы стали прикасаться к пенсионерке. Свои действия они объясняли тем, что якобы вытягивают и переносят проклятие.

После нескольких манипуляций женщину попросили сходить домой за сырым яйцом. Пенсионерка выполнила просьбу, принесла яйцо и вернулась к незнакомкам.

Каждое небольшое поручение укрепляло ее доверие. К этому моменту женщина уже воспринимала происходящее как спасительный обряд и не замечала, что ее ведут к передаче ценностей.

Деньги и золото завернули в газету

После возвращения пенсионерки мошенницы заявили, что проклятие осталось на ее деньгах и золотых украшениях. Пока ценности якобы не очистят, угроза для близкого человека сохранится.

Женщине велели принести золото и наличные. Все ценности нужно было сложить вместе и завернуть в газету.

Пенсионерка снова отправилась домой, собрала деньги и украшения, после чего передала их незнакомкам. Общая стоимость имущества составила 15 млн тенге.

Женщины провели очередную часть обряда. В какой момент ценности заменили пустой бумагой, в сообщении полиции не уточняется.

После манипуляций пенсионерке вернули плотно закрытый сверток. Она была уверена, что внутри находятся ее деньги и золото.

Открыть сверток разрешили через 40 дней

Незнакомки строго запретили женщине проверять содержимое. По их словам, преждевременное открытие могло разрушить обряд и вернуть проклятие.

Через 40 дней пенсионерка должна была прийти на то же место, сжечь сверток и принести мошенницам оставшийся пепел. Только после этого ей обещали полное избавление от опасности.

Женщина вернулась домой со свертком. Ночью сомнения оказались сильнее страха, и она решила не ждать назначенного срока.

Развернув бумагу, пенсионерка увидела, что внутри нет ни денег, ни украшений. Остались только пустые листы.

Троих женщин нашли в Темиртау

Потерпевшая подробно описала незнакомок и рассказала полицейским последовательность их действий. Оперативники установили предполагаемых участниц схемы.

Ими оказались жительницы Павлодара, Алматы и области Жетысу. В полиции сообщили, что женщины могли быть причастны к похожим преступлениям.

По адресам регистрации подозреваемых не нашли. Позже оперативники получили сведения, что все трое могут находиться в Темиртау.

Женщин задержали и доставили в полицию. Пенсионерка опознала их в отделе полиции имени Казыбек би.

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Следствие устанавливает обстоятельства хищения и проверяет их возможную причастность к другим эпизодам.

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