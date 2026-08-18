Если человек решил отказаться от питомца, просто оставить его на улице нельзя: животное необходимо передать в приют, пункт временного содержания или найти ему нового хозяина. Но как это будет работать на практике, если зоозащитники уже сейчас говорят о нехватке мест? BAQ.KZ разбирался вместе с адвокатом и столичным зоозащитником.

Новые правила вступят в силу 24 августа. Соответствующие изменения внесены приказом и. о. министра экологии и природных ресурсов от 6 августа 2026 года № 155. Согласно документу, ответственность за дальнейшую судьбу питомца, от которого решил отказаться хозяин, возлагается на самого владельца.

Просто оставить животное у дверей приюта нельзя

Адвокат коллегии адвокатов Астаны Айдар Советбеков обращает внимание: передача животного другому человеку или организации должна быть оформлена должным образом.

Домашние животные, подлежащие обязательному учету, при смене владельца должны быть переучтены в соответствующей базе. Такое требование предусмотрено законом.

По словам адвоката, поэтому просто передать поводок другому человеку недостаточно.

«Юридически владелец перестает нести ответственность за животное только с момента перерегистрации животного на нового владельца в единой базе данных. Пока животное числится на вас в базе, юридически оно ваше, и ответственность за его действия или его судьбу несете вы», – пояснил Айдар Советбеков.

Не будет считаться законной передачей и ситуация, когда хозяин привез питомца к приюту, привязал его у входа и уехал.

«Если человек просто привязал собаку у забора приюта и ушел, он не передал животное, он его бросил. Более того, привязывание животного на холоде или жаре без еды и воды может быть дополнительно квалифицировано как жестокое обращение, так как животное оставлено в заведомо опасном для жизни положении», – отметил адвокат.

Можно ли найти хозяина брошенного животного

По словам Советбекова, установить прежнего владельца сегодня позволяют чип, ветеринарный паспорт, записи камер видеонаблюдения, свидетельские показания и даже фотографии животного в социальных сетях.

Особенно просто это сделать, если питомец зарегистрирован и чипирован.

Адвокат отмечает, что оставление домашнего животного без попечения может повлечь административную ответственность. Если же действия владельца привели к увечьям или гибели животного, вопрос может рассматриваться уже в рамках ответственности за жестокое обращение с животными – штраф от 5 до 20 МРП – или даже уголовной ответственности по статье 316 УК РК.

Кроме того, действующее законодательство дает приютам право требовать от владельца возмещения расходов на содержание его животного и ветеринарную помощь, если она потребовалась.

«Если человек бросил животное, но по базе он все еще является его владельцем, приют имеет полное право подать гражданский иск о взыскании фактических расходов», – говорит Айдар Советбеков.

«В приютах мест нет»

На практике возникает другой вопрос: куда отдавать животное, если приюты уже переполнены?

Представитель столичного приюта «Успеть Спасти» Ирина Буркова говорит, что желающих отказаться от питомцев и сейчас немало.

«В приютах мест нету. Приюты, к сожалению, не резиновые. И людей, которые хотят отказаться от животных, гораздо больше», – рассказала она.

По ее словам, количество обращений существенно не меняется – их всегда было много.

Зоозащитница считает, что проблема заключается не только в количестве мест, но и в отношении людей к решению завести питомца.

«Люди безответственно к этому относятся и потом избавляются с большой легкостью», – говорит Ирина Буркова.

Готовы ли приюты к дополнительной нагрузке

По оценке Бурковой – нет.

Она объясняет это тем, что значительную часть помощи животным оказывают частные приюты и волонтеры, возможности которых ограничены.

«У нас в основном частные приюты, и частные приюты не получают никаких дотаций от государства. Даже если они официально оформлены, они полностью содержатся на средства неравнодушных людей. Зачастую этих денег совсем не хватает», – рассказала зоозащитница.

При большом количестве животных возникает еще одна проблема – распространение инфекций. Особенно сложно, по словам Бурковой, приходится с кошками: скученность повышает риск заболеваний, а лечение требует денег и постоянного ухода.

Сколько стоит содержание одного животного

Еще одна проблема – деньги.

По подсчетам Бурковой, только базовые расходы на корм и наполнитель для одной кошки составляют около 15 тысяч тенге в месяц. Если животное только поступило в приют, к этому добавляются вакцинация, обработка от паразитов, стерилизация и при необходимости лечение.

«Первый месяц животное обходится около 50 тысяч, а следующие месяцы кошка обходится примерно в 15-20 тысяч, смотря кто чем кормит», – рассказала она.

По ее словам, основную часть этих расходов сегодня покрывают сами волонтеры и неравнодушные жители.

Срок пристройства тоже невозможно спрогнозировать. Одному животному удается найти новый дом буквально за несколько часов, другое может провести в приюте месяцы или годы, а некоторые остаются там навсегда. Особенно трудно, по наблюдениям волонтеров, найти хозяев животным с проблемами со здоровьем и инвалидностью.

Что делать, если мест нет

По словам Ирины Бурковой, на практике при отсутствии места единственным вариантом не обязательно становится приют.

Зоозащитница рассказывает, что после консультации с волонтерами некоторые люди решают самостоятельно временно оставить найденное животное у себя и искать ему нового хозяина.

Она отметила, что ответственность владельца не должна заканчиваться в тот момент, когда он решает, что больше не хочет или не может содержать питомца.

Закон предусматривает несколько вариантов – приют, пункт временного содержания или передачу человеку либо организации, которые способны обеспечить животному необходимые условия.

Отдельное правило предусмотрели для пунктов временного содержания. Если владелец отдаст животное туда, ему придётся обеспечивать его содержание до тех пор, пока не решится дальнейшая судьба питомца.

«Отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца домашнего животного или ответственного лица в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом, передачи домашнего животного в приют для животных либо определения юридической судьбы животного при передаче его в пункт временного содержания животных», – говорится в приказе и. о. министра экологии и природных ресурсов.

Больше приютов – решение проблемы?

Сама Ирина Буркова не считает, что проблему можно решить исключительно строительством новых приютов. По ее мнению, в первую очередь необходимо работать с ответственностью владельцев.

Среди необходимых мер она называет обязательную регистрацию и чипирование животных, стерилизацию, контроль условий их содержания и ответственность за нарушения.

«Приют – это не выход. Это большое скопление вирусов, это поощрение людей сдавать их туда. Многие вообще не понимают, они даже не задумываются, что происходит в приютах и как это все сложно», – считает зоозащитница.